Геоаналитика билайна используется при разработке мастер-плана Чебоксарской агломерации

ДОМ.РФ и проектно-аналитический центр «Урбан Про» при разработке стратегии пространственного развития территории (мастер-план) Чебоксарской агломерации используют большие данные мобильных операторов, в числе которых билайн.

В рамках подготовки аналитики команда Big Data & AI билайн бизнес проанализировала территории городов Чебоксары и Новочебоксарск, а также Чебоксарского, Моргаушского, Мариинско-Посадского и Цивильского районов днем и вечером в среду и воскресенье. Анализ показал, что в ночное время в будний день в Чебоксарах находится на 6% больше абонентов, чем в дневное время. Что касается города-спутника Чувашской столицы, города Новочебоксарска, динамика изменения численности населения сохраняется: ночное население города превышает дневное на 27%. В том числе с помощью этих данных «Урбан Про» проанализировал суточную и недельную динамику изменения численности населения с пространственной привязкой к сети базовых станций. Обработка осуществлялась с помощью технологий анализа агрегированных и обезличенных данных.

В проекте аналитика мобильных операторов является частью комплексного городского исследования и помогает выявлять инфраструктурные запросы городских территорий. Учет функционального зонирования территорий внутри городских агломераций — один из ключевых факторов для принятия рациональных решений по развитию жилой и коммерческой застройки, общественных пространств и объектов рекреации, перераспределению транспортных потоков и созданию комфортной среды для всех групп населения.

В настоящий момент «Урбан Про» получил уточненную информацию о реальных границах Чебоксарской агломерации, завершил формирование видения и миссии развития агломерации и ведет проработку перечня приоритетных проектов.

Ожидается, что разработанные документы пространственного развития станут управленческим инструментом, который поможет территории увеличить приток инвестиций для комплексного развития. Окончание разработки мастер-плана Чебоксарской агломерации запланировано на январь 2024 года.

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам ПАО «ВымпелКом»: «Мастер-план – элемент стратегического планирования территории с использованием больших данных, доказавший свою эффективность в мировых столицах и ряде регионов России. Подобные документы служат основой градостроительства в Дубае, Манчестере, Нью-Йорке, Вене, Берлине, Сиднее, а территория бывшего берлинского аэропорта «Темпельхоф» благодаря мастер-плану превратилась в огромную зеленую и досуговую зону. В России уже составлены мастер-планы почти для 30 городов, включая Дербент, Астрахань, Якутск, Южно-Сахалинск, Магадан, Владивосток, Уссурийск. В начале следующего года такой документ будет и у Чебоксар. Я рад, что билайн причастен к проекту, который наверняка изменит жизнь сотен тысяч людей, живущих в Республике, и повлияет на туристическую привлекательность региона».

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