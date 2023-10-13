«Сколково» поддержал 31 проект по микроэлектронике на сумму более 1 млрд рублей

Менее чем за два года 31 стартап в микроэлектронике получил поддержку на общую сумму свыше 1 млрд руб. в рамках совместной программы Минпромторга и «Сколково» (группа ВЭБ.РФ). Первые результаты проектов можно будет увидеть уже в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

«Текущая геополитическая ситуация требует существенной локализации, разработки и производства высокотехнологичной продукции. После того, как крупнейшие западные вендоры ушли с российского рынка, ниша все еще остается незаполненной, а без систем проектирования невозможно создать ни один чип. Так что мы видим большие перспективы у этого направления и готовы поддерживать стартапы, занятые в разработке таких технологий. Спрос со стороны рынка большой, и программа оказалась очень своевременной», — отметил вице-президент, исполнительный директор кластера передовых производственных технологий Фонда «Сколково» Алексей Беляков.

В общей сложности в «Сколково» было подано порядка 200 заявок на участие в программе. Участники получили финансовую, аналитическую, образовательную, маркетинговую и экспертную поддержку, доступ к технологиям и индустриальным сервисам. Каждому участнику предоставлялся персональный менеджер для оказания консультационной помощи и сопровождения проекта. Размер гранта на реализацию составлял от 10 до 50 млн руб., из которых не менее 20% приходилось на внебюджетные источники финансирования. Эксперты «Сколково» также помогли центрам сформулировать техническое задание, профинансировать соответствующую разработку, выйти на рынки, в том числе зарубежные.

«В условиях ограничения поставок критически необходимых решений акселератор Минпромторга и «Сколково» отлично зарекомендовал себя. Такие программы позволяют развивать проекты в области софта и железа, а также разрабатывать передовые технологические решения. Кроме того, акселератор дает возможность не только поддержать проекты, но и свести их с заказчиками, а также обеспечить вывод российских разработок на международные рынки», — отметил заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак.

Программа поддержки малых и средних дизайн-центров (численностью до 200 человек), реализующих НИОКР в перспективных направления микроэлектроники стартовала в 2022 г. в рамках госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности России». В числе приоритетных направлений поддержки проекты развития электронной компонентной базы, создания полупроводниковых приборов, оптоэлектроники, фотоники и систем интеллектуального управления.

«Многие стартапы, занятые в нише микроэлектроники и получившие поддержку "Сколково", уже превратились в большие компании, которые "встали на крыло", и ежегодно увеличивают выручку на 30-50%», — отметил Алексей Беляков.

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На горизонте ближайших 10 лет наиболее перспективными направлениями микроэлектроники эксперты видят системы, связанные с искусственным интеллектом (ИИ), прогнозированием, распознаванием изображений, а также различные экспертные системы.

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«Сколково» (группа ВЭБ.РФ) – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «Рапидбио», «Моторика», Uchi.ru, «Якласс», VisionLabs, «Вокорд», «С-инновации», «Гепатера», «ЦРТ инновации», «Спутникс» и др. В 2022 г. выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 42% по сравнению с 2021 г. и составила 351,9 млрд руб. На конец 2022 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3500. Количество рабочих мест в экосистеме превысило 79 тыс.