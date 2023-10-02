МТС улучшила связь на подъезде к федеральной трассе «Амур»

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об усилении сети LTE на севере Читы. Благодаря модернизации телеком-оборудования в микрорайонах «Гвардейский», «Северный», расположенных вблизи Каштакской кольцевой развязки, скорость мобильного интернета возросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили дополнительное оборудование на севере Читы, где сосредоточено значительное количество микрорайонов с плотной многоэтажной застройкой, дачных товариществ и городских поселков. Высокие скорости мобильного интернета доступны в жилом секторе в районе Каштакской кольцевой развязки – крупного транспортного узла, соединяющего улицу Красной Звезды, Карповский тракт и Объездное шоссе.

Теперь даже в часы пик жители микрорайонов на севере города могут использовать скоростной мобильный интернет для совершения онлайн-покупок, загрузки видео контента в формате HD сразу на нескольких гаджетах или общаться в соцсетях, а дачники – подключать умные устройства для контроля температуры и влажности в кладовых и погребах, автозапуска электрических приборов, установки цифровых охранных систем и видеонаблюдения.

«Каштакская развязка – оживленная городская магистраль, которая соединяет ряд микрорайонов и дачных поселков Читы, а также служит подъездом к федеральной трассе «Амур». Ежедневно здесь проезжают сотни автомобилей, в выходные и праздничные дни поток машин возрастает в несколько раз. Приближаются школьные каникулы и многие семьи захотят отправиться отдохнуть за город базу отдыха, поэтому мы провели модернизацию сети LTE. Теперь и дачники, и автопутешественники могут пользоваться цифровыми сервисами экосистемы МТС на комфортных скоростях», - сказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.

Благодаря проведенным работам скорости мобильного интернета также возросли в центре Читы в районе Соборного проезда, а также на улице 2-й Задорожной в Ингодинском районе.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.