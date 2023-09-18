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Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: россияне переключились на смарт-часы, спрос увеличился на 60%

Группа «М.Видео-Эльдорадо» оценила спрос на смарт-часы на российском рынке за восемь месяцев 2023 г. Продажи «умных» аксессуаров превысили 3,5 млн штук, что более чем на 60% превысило показатели того же периода за 2022 г. В денежном выражении объем рынка составил более 26 млрд руб., а средний чек снизился до порядка 7,5 тыс. руб. Увеличению популярности «умных» часов способствует расширение ассортимента в базовом и среднем сегменте и растущая доступность таких устройств, рост спроса на китайские бренды, стабилизация поставок и появление новинок от популярных брендов, включая Apple, который сохранил лидерство в этом сегменте. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

В категории носимой электроники внимание покупателей смещается в сторону функциональных и технологичных смарт-часов, которые отдельно или в связке со смартфоном выступают многозадачным помощником, а доля фитнес-трекеров в общем объеме продаж категории в России сократилась до четверти. На большом экране часов пользователь получает доступ к информации о собственной физической активности, состоянии здоровья, приложениям, также девайсы позволяют читать сообщения или отвечать на звонки не доставая смартфон из кармана.

Руководитель департамента «Развлечения и гаджеты» в группе «М.Видео-Эльдорадо» Алексей Рогозин: «Категория смарт-часов приобрела широкую популярность: аксессуары понятны в использовании, упрощают разные повседневные задачи, помогают следить за здоровьем и эффективнее заниматься физической активностью, а также дополняют имидж пользователя. Девайсы регулярно получают расширение возможностей, защиты и автономности, улучшается внешний вид и точность измерения различных показателей. Зрелость и эволюция технологий приводят к тому, что устройства становятся доступнее для массовой аудитории при расширении ассортимента. При этом мы видим, что при выборе смарт-часов кроме автономности, дизайна и возможностей сохраняется важность имени производителя. Среди брендов лидерство как у нас, так и на рынке, в штучных продажах удерживает бренд Apple, востребованным традиционно являются Samsung, а также ведущие китайские марки Xiaomi, Huawei и др».

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входят ИТ-компания «М.тех», сфокусированная на разработке решений в сфере ритейла и электронной коммерции, и финтех-платформа «Директ кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает как онлайн-платформу, так и сеть магазинов под обоими брендами, общий трафик компании составляет порядка 1,3 млрд контактов в год. Группа «М.Видео-Эльдорадо» управляет сетью из более чем 1200 магазинов в 370 российских городах от Калининградской области до Камчатки и развивает собственный маркетплейс техники и электроники.

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