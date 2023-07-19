Базовая станция «Мегафона» усилила качество сети на Южном

«Мегафон» ускорил мобильный интернет на территории нового микрорайона в Кемерове: на улице Дружбы запустили дополнительное телеком-оборудование. Более 100 тыс. жителей Южного района областного центра смогут оценить улучшенное покрытие сети. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Базовая станция «Мегафона» теперь обеспечивает интернетом четвертого поколения и устойчивой голосовой связью жителей новостроек на Южном. Скорость передачи данных здесь достигает 75 Мбит/с, кроме того, расширилась территория действия технологии цифровых звонков VoLTE, которая отличается кристально чистым звуком и возможностью пользоваться интернетом во время разговора.

При проектировании нового телеком-объекта инженеры учитывали особенности застройки, чтобы качественное покрытие было не только во дворах, но и в закрытых помещениях. В его радиус действия попадает жилой микрорайон, средняя общеобразовательная школа №14, торговые центры, несколько детских садов, стадион, а также мичуринские сады АО «Кокс», «Медик», «Новый Южный». Расширение инфраструктуры помогло снять нагрузку с существующих базовых станций в этом районе.

В обновленной сети абоненты стали чаще звонить и скачивать больше информации – за неделю с момента запуска базовой станции голосовой трафик увеличился в 6 раз. Растет и объем передачи данных: ежедневно абоненты «Мегафона» здесь используют около 850 ГБ информации. Этого объема хватит, чтобы 420 раз посмотреть в сети свежий фильм из франшизы «Трансформеры» – «Восхождение Звероботов» в высоком качестве.

В будни пиковая активность в этом районе приходится на период с 20.00 до 01.00 – объем трафика доходит до 40 тыс. МБ в час. А в выходные дни интенсивность передачи данных наиболее высока с 11 утра и даже после полуночи снижается незначительно – так в 5 часов утра абоненты здесь качают до 18 тыс. МБ информации.

«Мобильная сеть «Мегафона» развивается вместе с городом: мы принимаем во внимание строительство жилых комплексов, торговых центров, социальных учреждений. Наши инженеры тщательно отслеживают качество связи на всей территории Кемерова и при необходимости модернизируют или запускают новые телеком-объекты, там, где это действительно необходимо», – сказал директор Кемеровского отделения «Мегафона» Александр Малов.

***

«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.