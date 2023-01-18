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МТС улучшила качество связи на спортивных объектах Казани

МТС улучшила качество связи и ускорила интернет на спортивных объектах Казани, где проходят хоккейные, волейбольные и баскетбольные матчи. Благодаря установке нового телеком-оборудования внутри зданий и модернизации сети на прилегающей территории болельщики могут с комфортом звонить и пользоваться привычными цифровыми сервисами даже при полных трибунах во время мероприятий.

Главный хоккейный комплекс Татарстана «Татнефть-арена», где проходят матчи «Ак барса», вмещает около 9 тыс. человек, рядом располагается многоуровневый паркинг для посетителей. Из-за конструктивных особенностей зданий сотовый сигнал внутри помещения был недостаточно сильным и стабильным. Чтобы обеспечить качественной связью любителей спорта и зрителей, МТС укрепила сеть во всех основных помещениях спортивного комплекса, включая ледовую арену, трибуны и спортивные залы. В результате технических работ скорость мобильного интернета оператора увеличилась на треть.

«Казань – спортивная столица, здесь регулярно проходят различные состязания и мероприятия, татарстанцы сами активно занимаются спортом, а также посещают матчи и поддерживают любимые команды. В марте в «Татнефть-арене» стартуют долгожданные игры плей-офф, когда на трибунах стадиона не остается ни одного свободного места. С обновленной сетью болельщики даже во время пиковых нагрузок смогут звонить близким и общаться с ними в мессенджерах, чтобы не потеряться среди зрителей, вести прямые эфиры и в режиме онлайн делиться впечатлениями от игры с подписчиками, расплачиваться в кафе и покупать атрибутику через онлайн-банки в перерывах и вызывать такси в приложении после игры. С высокоскоростным интернетом МТС организаторам мероприятий станет проще внедрять сервисы для обеспечения комфорта и безопасности зрителей: онлайн-кассы, умную видеоаналитику, интерактивные информационные панели, а также использовать технологии Big Data для анализа посещаемости», – сказал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.

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Помимо ледовой арены, МТС установила дополнительное телеком-оборудование и прокачала скорости LTE также в «Баскет-холле» в центре города и «Центре волейбола» в Приволжском районе Казани. Трибуны большого зала «Баскет-холла» рассчитаны на семь тысяч зрителей, вместимость главной арены «Центра волейбола» - пять тысяч человек. В дополнение к матчам в стенах спорткомплексов, где оператор модернизировал сеть, проходят развлекательные мероприятия и образовательные форумы, концерты и музыкальные шоу.

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