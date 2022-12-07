МТС к началу зимнего турсезона разогнала скорость мобильного интернета в Шерегеше

МТС объявила о запуске нового покрытия 4G на курорте Шерегеш. В результате проведенных работ в секторах А, Б и Е скорость передачи данных увеличилась в среднем на треть.

К началу высокого горнолыжного сезона 2022-2023 компания развернула в Шерегеше новое покрытие 4G. Это позволило значительно улучшить голосовую связь и увеличить скорость передачи данных в среднем на 30% в секторах А и Б. Мобильный интернет теперь «летает» и в районе, который туристы называют «под горой». Это крупный массив гостевых домов и коттеджей на въезде в спортивно-туристический комплекс. В секторе Е новая базовая станция запущена в апреле – в конце прошлого горнолыжного сезона. Быстрый мобильный интернет уже смогли оценить гости летнего Шерегеша, а теперь пользоваться с большим комфортом привычными цифровыми сервисами смогут лыжники и сноубордисты.

«Высокоскоростной интернет 4G и качественная голосовая связь МТС доступны на всех трассах и на вершине горы Зелёная, в гостиничном городке у подножья и в посёлке. В Шерегеше в последние годы активно развивается туристическая инфраструктура, увеличивается турпоток – нагрузка на сети мобильной связи растёт. Там, где скорости передачи данных может быть уже недостаточно, мы модернизируем действующие базовые станции и разворачиваем новое покрытие, чтобы туристы даже в часы пиковой нагрузки могли за секунды скачивать и загружать тяжелый контент в соцсети, звонить по видеосвязи, играть в сетевые мобильные игры или смотреть видео в хорошем качестве. Местному бизнесу же быстрый мобильный интернет помогает в работе: скорости достаточно, чтобы подключать онлайн-кассы, POS-терминалы или вендинговые аппараты», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

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Горнолыжный сезон 2022-2023 официально открылся в Шерегеше 17 ноября, но первые райдеры со всей России начали приезжать на курорт раньше. По информации платформы МТС GeoEffect, анализирующей агрегированные обезличенные данные, больше всего из иногородних туристов на горе Зелёная в ноябре побывали жители соседнего Новосибирска (33%). На втором месте – москвичи (16%). Примерно по 10% турпотока сформировали омичи и петербуржцы, по 5% – томичи и красноярцы. Оставшийся 31% гостей приехал из других регионов от Калининграда до Камчатки. По сравнению с ноябрём прошлого года структура внешнего турпотока в Шерегеше существенно не изменилась.