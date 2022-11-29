Исследование «Крок»: автоматизация процессов – главный фокус ИТ-директора в ритейле в 2022 году

ИТ-компания «Крок» провела исследование среди ритейлеров, по результатам которого аналитики определили основные тенденции и приоритеты развития ИТ в отрасли в 2022 г., выяснили, какие цифровые решения являются самыми актуальными для ритейла сегодня и выявили, какие барьеры при внедрении ИТ-проектов сопровождают рынок в текущем периоде.

В целях исследования «ИТ в ритейле 2022» аналитики «Крок» провели опрос более 30 ИТ-директоров, их заместителей и руководителей ИТ-направлений компаний, работающих в различных сегментах ритейла. В интервью приняли участие представители российских и иностранных компаний среди крупного, среднего и малого бизнеса.

По мнению ритейлеров, сегодня основной приоритет рынка – обеспечение непрерывности ИТ и бизнеса в связи с дефицитом ресурсов (в том числе вычислительных мощностей) и вынужденной необходимостью перехода на альтернативные решения. Данный показатель участники опроса оценили на 4,4 балла из 5. Такая оценка подтверждает тот факт, что задача по поддержке технологической устойчивости стоит перед подавляющим большинством ИТ-подразделений торговых сетей.

«Ритейл переживает глобальную трансформацию, связанную с теми макроизменениями, которые происходят в российской экономике. На сегодняшний день фокус ИТ-директоров сместился на обеспечение бесперебойного функционирования инфраструктуры, в том числе технологической составляющей. Это связано с тем, что многие процессы глубоко «оцифрованы» и выпадение даже одного компонента ИТ-инфраструктуры может оказать неблагоприятное воздействие на бизнес в целом», – сказал директор по развитию бизнеса в ритейле и FMCG ИТ-компании «Крок» Дмитрий Смирнов.

Также исследование показало, что игроки рынка, опираясь на опыт прошлых кризисов, сейчас сосредоточены не столько на развитии новых ИТ-проектов, сколько на оптимизации текущих бизнес-процессов, и рассматривают применение цифровых технологий именно с точки зрения целесообразности затрат.

Одними из главных ожиданий рынка от ИТ-компаний, которые обозначили ритейлеры в текущей ситуации, стали соотношение цена/качество, опыт и экспертиза ИТ-специалистов, а также скорость реагирования команды ИТ-партнера.

По результатам исследования ИТ-директора выделили наиболее фокусные цифровые решения, которые помогают сегодня решать ключевые задачи бизнеса.

На первое место в 2022 г. вышла автоматизация рутинных процессов: от документооборота до самих продаж. Развитие альтернативных методов оплаты товаров, сокращение времени обслуживания клиентов, управление логистикой, использование электронных чеков и накладных (особенно после взлета цен на бумагу) – все перечисленные тренды, в сторону которых смотрит современный ритейл, требуют применения цифровых технологий.

72% участников исследования отметили важность развития онлайн коммуникаций с покупателями, так как такой подход позволяет получить дополнительные продажи и постоянных клиентов. Так, в целях оцифровки и оптимизации всех составляющих взаимодействия с покупателями, все больше ритейлеров разрабатывают мобильные приложения или используют электронную почту, SMS, чат-боты и соцсети в качестве каналов связи.

«Ритейл активно применяет технологии для привлечения потребителей и выстраивания с ними эффективных каналов связи, в том числе в части повышения скорости обратной связи на обращения. Например, в этом году «Крок» реализовал проект для крупной торговой сети по развертыванию омниакальной платформы для обслуживания клиентов. В результате проекта заказчик смог минимизировать количество ручных действий, в разы повысить скорость работы с обращениями и улучшить качество сервиса», – сказал Дмитрий Смирнов.

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Проведя исследование, аналитики «Крок» зафиксировали барьеры, с которыми сталкивается ритейлеры при развертывании ИТ-проектов.

По словам ритейлеров, основным фактором, который тормозит сегодня проекты по цифровизации, стало влияние внешних факторов. Неопределенность, нестабильная геополитическая и экономическая обстановка, уход западных вендоров приводят к увеличению сроков реализации ИТ-проектов. При этом горизонт планирования сузился от года до месяца. Необходимость замещения иностранных продуктов влечет за собой поиск альтернативных решений, однако игроки рынка отмечают недостаток стека отечественных продуктов, способных полностью удовлетворить требования и закрыть потребности бизнеса.

Ритейл не спешит замещать текущие решения, так как большинство компаний закупило необходимые программные продукты, то есть вложило значительные ресурсы в текущую ИТ-инфраструктуру и продолжают использовать функционирующие системы без вендорской техподдержки и обновлений. Срок эксплуатации таких ИТ-решений – 5-10 лет, это позволяет ритейлерам надеяться, что ситуация за это время урегулируется, потому что миграция на отечественные решения будет непростой и продолжительной. Зависимость от западного оборудования в отрасли крайне высокая и достигает почти 100%. 75% опрошенных указывают на зависимость от зарубежных системных и инфраструктурных программных продуктов. Более 50% используют иностранные бизнес-приложения – в этой области зависимость от западных вендоров меньше ввиду широкого распространения отечественных CRM и СЭД.

Директор по продвижению российских решений ИТ-компании «Крок» Наталия Софронова считает, что процесса миграции не избежать, и с каждым годом количество замещенных решений в инфраструктуре российских компаний, в том числе в отрасли ритейла и FMCG, будет расти.

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«Важно сфокусироваться на том, как можно бесшовно интегрировать зарубежные и российские решения в единую экосистему. «Крок» обладает большой экспертизой, насмотренностью и всей необходимой базой для комплексного перевода ИТ-инфраструктур на отечественные решения. При подборе технологий мы всегда учитываем специфику бизнеса и задачи конкретного клиента. Такой подход позволяет разрабатывать дорожные карты точечно под проекты и гарантировать нашим заказчикам бесшовный переход, совместимость и бесперебойное функционирование выбранных решений», – отметила Наталия Софронова.

Второй по значимости фактор, в некоторой мере сдерживающий сейчас инициативы по цифровизации, это кадровый дефицит. Участники исследования рассказали, что несмотря на большое количество ИТ-специалистов на рынке, чувствуется нехватка опытных и высококвалифицированных кадров. В первую очередь не хватает разработчиков Java и Python, мобильных разработчиков, менеджеров проектов, аналитиков и специалистов по информационной безопасности.

Для решения этой проблемы компании идут двумя путями – развивая собственную внутреннюю экспертизу или привлекая внешних подрядчиков на аутсорс, базируясь на экономической целесообразности и задачах по развитию компетенций. Наиболее зрелые предприятия используют гибридную схему, сочетая эти подходы и максимально используя преимущества моделей как взаимодополняющих инструментов.

Анализ рынка, который провела «Крок», позволяет давать быстрый ответ на запросы бизнеса. За счет понимания текущих процессов технологический партнер помогает бизнес-заказчикам принимать стратегические решения и минимизировать потенциальные риски, а внутренним ИТ-подразделениям – обосновывать ценность и эффекты от применения той или иной технологии.