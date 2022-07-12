ГК «Петропавловск» минимизировала финансовые риски работы с недобросовестными поставщиками с помощью Directum RX

ГК «Петропавловск» цифровизировала проверку контрагентов на благонадежность в системе Directum RX. Теперь договоры заключаются только с проверенными поставщиками, которые полностью соответствуют требованиям экономической безопасности. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Компания организовала единую систему управления бизнес-процессами и документами на платформе Directum RX. Подрядчиком на проекте выступил партнер Directum — компания «Алиал групп».

В результате цифровизации все сведения о поставщиках ГК «Петропавловск» хранятся в едином досье. Пользователи системы Directum RX из разных подразделений и предприятий группы могут оценить риски не только в контексте одной сделки, но и увидеть общую картину благонадежности контрагента.

Сегодня в компании достаточно проверить поставщика один раз при занесении его в систему, а после периодически обновлять сведения. Данные о контрагенте актуализируются каждые шесть месяцев. Если служба экономической безопасности не обновила сведения о поставщике, то Directum RX блокирует заключение договора.

В результате внедрения Directum RX в ГК «Петропавловск»: проверка контрагентов занимает один день; снижены риски заключения договоров с недобросовестными поставщиками; досье контрагентов содержит актуальную информацию и хранится в единой базе; срок согласования договора сократился до одного дня за счет исключения лишних процедур проверки; 11 компаний пользуются проверенным досье контрагентов в единой системе.

Помимо проверки службой экономической безопасности в ГК «Петропавловск» используют сторонние сервисы. Уведомления об изменении информации о контрагенте из внешней системы заносятся в Directum RX. После распознавания сообщения в досье контрагента автоматически создается запись, и в службу экономической безопасности уходит задача на внеплановую проверку.

Также система автоматически проверяет контрагентов по различным спискам (черный список, аффилированных лиц и др.). Если поставщик обнаруживается в таком списке, согласование направляется по отдельно настроенному маршруту.

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До внедрения Directum RX договорная работа в группе велась в системе «1С:Документооборот», а согласование — по электронной почте или на бумаге. В используемых системах не было удобных инструментов для контроля контрактования. Срок согласования договора затягивался из-за проверки службой экономической безопасности каждого отдельного документа.

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Группа компаний «Петропавловск» российское золотодобывающее предприятие. В компании трудятся более 9000 человек, из них 1500 — офисные сотрудники.

Directum — российская ИТ-компания. Разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами, включая линейку готовых быстро развертываемых решений для разноплановых бизнес-задач. Программные продукты Directum разработаны в России и совместимы с отечественным и свободно распространяемым ПО: СУБД PostgreSQL и Postgres Pro, операционными системами семейства Linux: ALT Linux, Astra Linux, офисными пакетами «Мой офис», «Р7-офис» и OnlyOffice. При облачной поставке ИТ-решения Directum размещаются в ЦОДах на территории России.