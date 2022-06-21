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Wildberries открыл новый логистический центр в Сибири

В июне 2022 г. новый логистический объект Wildberries открылся в Томской области. В соответствии с планами компании, его появление позволит усилить работу логистической службы в регионе, ускорит доставку заказов и повысит уровень сервиса для покупателей, создаст новые рабочие места для местных жителей. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

В будущем в логоцентре начнется приемка поставок от предпринимателей региона. Это позволит расширить ассортимент продукции локального производства, а также поддержит местный бизнес, который сможет сократить свои расходы на транспортировку продукции благодаря отсутствию необходимости поставлять ее на склады Wildberries, расположенные в других регионах.

«Предприниматели Томской области интенсивно наращивают свое присутствие на Wildberries. За календарный год, с июня 2021 г. число представителей местного бизнеса на нашей онлайн-площадке выросло почти в три раза, а всего их сейчас свыше 2234. Продажи томских предпринимателей на Wildberries в январе-мае 2022 г. выросли на 111% год к году до 505,5 млн руб. Мы ожидаем, что открытие нового пункта приемки поставок укрепит наше сотрудничество с местными бизнесом и позволит нарастить их продажи через e-commerce», – сказали представители Wildberries.

Новый сортировочный центр компании открылся по адресу: г. Томск, ул. Мичурина, д. 47, стр. 14. Площадь объекта превысила 5000 кв. м. График работы объекта: круглосуточно, без выходных.

Компания продолжает развитие складской инфраструктуры как самостоятельно, так и в сотрудничестве с предпринимателями. В 2022 г. новые объекты уже заработали в 11 регионах страны: Ивановской, Новосибирской, Липецкой, Омской, Саратовской, Астраханской областях, Ставропольском крае, Удмуртии, Северной Осетии,

Алтайском крае и Чувашии.

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Бизнес

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Wildberries – российский онлайн-ритейлер, работающий на рынке 17 лет. География присутствия компании охватывает все регионы России, а также ряд зарубежных стран, среди которых Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия и т.д. Оборот Wildberries в 2021 г. вырос на 93% и достиг 844 млрд руб. Ежедневно на Wildberries оформляется 4 млн заказов, ежемесячная аудитория онлайн-ритейлера – свыше 113 млн пользователей (MAU).

По данным на начало июня, 2022 г., свои товары через Wildberries продают свыше 760 тыс. предпринимателей. Ассортимент Wildberries включает около 28 млн SKU товаров от 300 тыс. российских и зарубежных брендов. Около 50% товаров произведены в России.

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