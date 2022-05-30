«Руссофт» оценил отток и возвращение ИТ-специалистов за первое полугодие

Ассоциация «Руссофт» оценила масштабы выезда за рубеж специалистов по разработке ПО, а также всех ИТ-специалистов России после начала специальной военной операции.

Общая численность ИТ-специалистов, выехавших из России в феврале-мае 2022 г. составила в совокупности до 40 тыс., включая 13 тыс. сотрудников софтверных компаний и центров разработки зарубежных корпораций. Из них две трети выехали временно для регистрации и организации зарубежных офисов продаж в нейтральных юрисдикциях. По экспертным оценкам ожидается, что до половины из них должны вернуться в Россию до конца 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «Руссофт».

Основную массу релокации ИТ-специалистов дают центры разработки зарубежных компаний, материнские компании которых приняли решение о закрытии офисов в России (из них релоцируется в среднем 30% от всего персонала, которому было предложено уехать). Вторая по численности категория — российские компании, работавшие на развитых зарубежных рынках, потерявшие заказчиков и переведшие свои офисы продаж в зарубежные страны. Третья категория — фрилансеры.

Такие оценки сделаны благодаря сбору и обработке большого массива информации. Прежде всего, Ассоциация получила результаты опроса, который проводился весной этого года в рамках ежегодного исследования российской софтверной отрасли. В связи с событиями на Украине и реакцией на них США в анкету были добавлены вопросы об ожиданиях по оттоку кадров с выездом их за рубеж, по изменению численности сотрудников и оборота по итогам первого полугодия 2022 г.

Выборка получилась более чем достаточная — 162 полностью заполненных опросника. После получения первых 20 анкет результаты расчетов с увеличением количества опрошенных компаний изменялись незначительно. Да и многолетний опыт проведения исследований говорит о том, что для получения отраслевых показателей с приемлемой незначительной погрешностью вполне достаточно 150-160 участников опроса.

Проблема только в том, что в опросе совсем не участвовали компании, которые объявили публично о прекращении какой-либо работы в России. Однако по ним информация также была собрана и проанализирована отдельно.

Наибольшие потери у экспортеров

Если судить только по опрошенным компаниям, то ожидаемые кадровые потери составляют 1,5%. Больше всего страдают компании с сервисной моделью бизнеса и высокой долей экспорта. Компании, которые получают более половины дохода от работы на зарубежных рынках, могут лишиться почти 7% профильных специалистов, но если экспортных доходов совсем нет, то данный показатель составляет только 0,5%.

Ожидаемая доля сотрудников, которые могут уволиться (включая тех, которые уже уволились) для выезда за рубеж по итогам первого полугодия 2022 г.

Примечательно, что доля опрошенных компаний, для которых нет проблемы миграции сотрудников за рубеж, за год даже увеличилась — с 70,4% до 80,2%. Однако у некоторых из них эта миграция имеет вполне массовый характер. Например, при ожидаемой потери почти половины штата респондент выбрал вариант «Проблемы для нашей компании нет». Оказалось, что, действительно, значительная доля сотрудников будет уволена и начнет работать за рубежом, но эти сотрудники оформлены в тех зарубежных юридических лицах, которые созданы владельцами этой российской компанией. Следовательно, формально отток значительный, а по факту компания ничего не теряет. Потери, скорее всего, будут для бюджета России.

Распределение ответов опрошенных компаний на вопрос о миграции сотрудников за рубеж

Остающиеся будут расти

При всех имеющихся сложностях и проблемах совокупный штат опрошенных компаний увеличится по итогам первого полугодия 2022 г. на 5,5%, а совокупный оборот в рублевом выражении (в сравнении с аналогичным периодом 2021 г.) — на 24,1%. Для компаний, у которых не было экспортных доходов в 2021 г., этот рост составит 9,8% и 34,9% соответственно.

Если доля экспорта составляла более 50% оборота, то штат сократится, согласно имеющимся ожиданиям, на 1%, а оборот увеличится на 22,7%. Такой рост оборота при сокращении штата, видимо, связан с предположением значительной девальвации рубля (все анкеты получены до его укрепления по отношению к доллару и евро).

Тем не менее, подобные прогнозы свидетельствует о вполне динамичном развитии, а не о кризисе в софтверной отрасли.

Самые большие потери

Несколько иначе будет выглядеть ситуация, если учесть данные компаний, которые заявили о прекращении своей работы в России. Особенно это касается миграции сотрудников за рубеж.

По таким компаниям (с зарубежными собственниками, головным офисом за рубежом, основным доходом от работы на рынках западных стран) информация давали бывшие сотрудники, менеджеры, а также рекрутинговые агентства. Выяснилось, что в этих компаниях на релокацию согласилось 30-40% российских сотрудников, и они уже начали массово переезжать. Примерно 20-30% в раздумьях, но согласия не дали, а остальные решили остаться.

За месяц (с середины апреля до середины мая) только в Петербурге чуть более 1500 специалистов с опытом работы в иностранных компаниях, заявивших об уходе из России, разместили свои резюме или обновили их. Хотя более половины из них (54%) допускает переезд (не обязательно, что за рубеж), они показали готовность остаться. Эти данные предоставила «Руссофт» Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

Импортозамещение SIEM: что важно учесть Импортозамещение

По данным портала hh.ru, доля ИТ-специалистов, допускающих переезд, весной 2022 г. выросла, но незначительно. В период с 8 по 26 февраля 2022 г. доля резюме в сфере ИТ в целом по России со статусом желательного или возможного переезда (релокации) была на уровне 36%, что в среднем 2 п.п. ниже уровня 2021 г. С 28 февраля 2022 г. число таких резюме в ИТ только росло, в середине марта 2022 г. обогнало уровень 2021 г. К концу весны 2022 г. уже свыше в 40% резюме по стране был указан статус готовности к переезду, что на 1,5 п.п. превышает показатель марта 2021 г.

Страна устоит, а компании не все

Возможное сокращение штата из-за миграции за рубеж является значительным, но все же не катастрофическим для софтверной отрасли, даже если учитывать, что уезжать будут не самые худшие разработчики ПО. Одни руководители компаний сожалеют о том, что уезжают лучшие, а другие — довольны тем, что они остаются. Судя по всему, самые опытные и грамотные как уезжают, так и остаются.

Сокращение от миграции за рубеж более всего скажется негативно на работе зарубежных продажах софтверных компаний, а влияние на реализацию проектов внутри России будет незначительным. Катастрофические последствия более вероятны для самих компаний, которые прекращают свою работу в России.

Безопасная «удаленка» для КИИ: как организовать и развивать Безопасность

Под действием уговоров, страхов и разочарований

Необходимо пояснить, что процесс релокации по-прежнему идет. Известно, что к середине мая некоторые крупные компании, которые объявили о прекращении работы в России, смогли организовать выезд только половины от согласившихся на него.

При этом существует и обратный поток. Вряд ли он сопоставимый с утечкой кадров, но заметным точно является. Его наличие отмечают не только руководители софтверных компаний, но и британская газета The Guardian, которая в апреле 2022 г. сообщила о массовом возвращении на родину россиян, уехавших после начала военной специальной операции.

Возвращение

Оценить количественно обратный поток по ИТ-специалистам очень сложно и вряд ли имеет смысл. Ситуация очень неопределенная и может качнуться как в одну сторону, так и в другую. В настоящее время многие ИТ-специалисты и сами не имеют окончательного решения. Одни согласившиеся на релокацию вдруг отказываются от нее, а те кто говорил, что остается в России, решает выехать. Некоторые возвращаются только для того, чтобы подготовить свой окончательные переезд в другую страну, но могут и передумать.

При оценке соотношения уехавших из России ИТ-специалистов и вернувшихся в страну важно учитывать то, что из сегмента экспортеров ИТ-услуг массовый выезд в феврале-апреле был кратковременным и связан с необходимостью регистрации и организации работы офисов продаж в нейтральных юрисдикциях. На это было необходимо две-три недели, после чего они вернулись в Россию (о чем и говорят данные, приведенные министром Минцифры Максутом Шадаевым о том, что количество вернувшихся Россию SIM-ок клиентов российских операторов мобильной связи в апреле-мае 2022 г составило 80% от числа покинувших в феврале-марте 2022 г.).

Также важно отметить, что такие сервисные компании часто используют вахтовый метод работы в зарубежных офисах, когда команды сотрудников, работающих в этих офисах, меняются каждые несколько месяцев, совмещая труд с отдыхом и туризмом.

Очень много «айтишников» выехало в ближнее зарубежье (чаще всего в Грузию, Армению или Узбекистан, где из-за притока хорошо оплачиваемых специалистов резко возросла стоимость аренды офисов и жилых помещений), а также на морские курорты, разместившись в отелях. Выезд в такое зарубежье выглядит временным. Оттуда возможно, как возвращение в Россию, так и переезд в западные страны.

Все уже имеющиеся потери совсем не выглядят безвозвратными, а будущие могут оказаться меньше прогнозируемых. Многое зависит от того, какие условия для работы и жизни будут в России и в странах, которые выбраны для переезда. Сильным фактором, мотивирующим ИТ-специалистов возвращаться в Россию, является антирусская фобия, насаждаемая зарубежными СМИ. Во многих случаях, вернувшиеся после релокации ИТ-специалисты отмечают, что на решение вернуться оказало влияние агрессивное поведение местной молодежи по отношению к русским, в том числе, к детям - на улицах, в школах, в общественных местах.

Важно отметить, что не последнюю роль в принятии решения о релокации играет информирование специалистов. Можно предположить, что многие решили покинуть Россию из-за отсутствия объективного представления условий за рубежом, а также из-за преднамеренно распространяемых фейков о военной мобилизации и закрытии границ, хотя никаких предпосылок для этого не было.