Nerpa запустила линейку графических рабочих станций Ladoga

Бренд Nerpa, основанный компанией OCS, расширяет линейку клиентских устройств. Модельный ряд пополняется в ответ на значительно возросший спрос со стороны ИТ-канала. Об этом CNews сообщили представители OCS.

Графические рабочие станции Ladoga предназначены для выполнения широкого спектра ресурсоемких задач: станут решением для работы с графикой и анимацией; справляются с инженерными расчетами любой сложности; подходят для обработки больших объемов данных.

Станции Nerpa могут быть представлены в широком ряде модификаций — под требования и нужды каждого заказчика. Устройства построены на базе процессоров Intel и AMD. Все станции линейки Ladoga оснащены мощными графическими адаптерами на основе технологий Nvidia.

«Быстродействующая память и мощный графический адаптер делают эти рабочие станции незаменимым помощником при реализации самых смелых идей. Рабочие станции Ladoga отлично подходят для видеомонтажа и 3D-моделирования, а также позволяют одновременно работать сразу над несколькими проектами», — отметил Алексей Мосин, руководитель отдела развития продукции Nerpa.

Ladoga

Рабочие станции Nerpa Ladoga поставляются с установленной операционной системой и пакетом офисного программного обеспечения, в том числе российских производителей (AstraLinux и AlterOS). Устройства обладают сертификатом соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза. Гарантия на все устройства Nerpa составляет три года.

Инженерные компетенции команды Nerpa и доступ к складским мощностям OCS позволяют укомплектовать рабочие станции необходимым периферийным оборудованием и подобрать софт под требования заказчика.

Бренд Nerpa является неотъемлемой частью стратегии OCS Distribution по развитию сервисов для партнеров и вендоров. Nerpa собирает оборудование в полном объеме и оперативно поставляет его партнерам, несмотря на возникшие трудности в мировой логистике.

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Современная технологическая зона оборудована по всем требованиям и стандартам. Ее площадь составляет более тысячи кв. м., а масштабируемая конфигурация площадки позволяет развернуть дополнительные мощности в любой момент.

На продукцию бренда распространяются все сервисы OCS Distribution. Команда Nerpa обеспечивает мощное сервисное сопровождение с полной локализацией по всей территории России. Инженеры и технические специалисты OCS, в свою очередь, готовы оказать партнерам поддержку на каждом этапе реализации проектов с устройствами Nerpa: от разработки технического задания до инсталлирования на объектах заказчика.

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Nerpa — российский ИТ-бренд и производственная площадка. Производственные мощности Nerpa открывают партнерам множество дополнительных возможностей, среди которых выпуск изделий под брендом производителя, локализация импортной продукции, проектирование и сборка, доработка, реконфигурация и тестирование, сервис по доставке и хранению, демонстрационное оборудование в рамках комплексных проектов, пресейл и инжиниринг. Продукция Nerpa собирается на производственных мощностях OCS в партнерстве с мировыми ИТ-гигантами. Модельный ряд Nerpa представлен широким спектром высокотехнологичного оборудования: персональные компьютеры, серверное оборудование, коммутаторы и сетевое оборудование, системы хранения данных и пр. Nerpa имеет мощное сервисное сопровождение с полной локализацией по всей территории России в режиме 24х7х365.