Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: в январе-марте 2022 г. ноутбуки китайских брендов заняли в России рекордные 30%

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала интерес россиян к ноутбукам в I квартале 2022 г. Совокупная доля китайских брендов – Lenovo, Honor, Huawei и др. в штучных продажах на российском рынке увеличилась за год до 30% с 26% (на одной из недель марта 2022 г. в пике она достигала 33%), продажи за три первых месяца 2022 г. достигли около 285 тыс. штук, что в полтора раза выше, чем годом ранее. Наибольшие темпы роста показал Honor, спрос на который вырос почти вчетверо.

По оценке «М.Видео-Эльдорадо», продажи всех ноутбуков на российском рынке по итогам первых трех месяцев 2022 г. составили порядка 950 тыс. штук, увеличившись к прошлому году на 28%. В «М.Видео-Эльдорадо» позитивная динамика в количественном выражении составила более 35%. На рост продаж повлиял более широкий ассортимент и доступность разных моделей ноутбуков по сравнению с прошлым годом на фоне продолжающейся пандемии и потребности в устройствах для удаленной/гибридной работы или учебы, рост популярность гейминга на фоне дефицита консолей. На последней неделе февраля 2022 г. и первой неделе марта 2022 г. спросу также способствовала волатильность рубля.

Сильнее всего свои позиции на российском рынке укрепили китайские производители. В пятерку бестселлеров вошли сразу три модели от Honor (MagicBook X 15 (BBR-WAI9), MagicBook X 14 (NBR-WAI9), MagicBook 15 (BMH-WFQ9HN)), одна от Huawei (MateBook D 14 (NbM-WDQ9)), а также одна от Apple (MacBook Air 13 (2020)). В общей сложности на все бренды из Китая пришлось около 30% проданных ноутбуков, годом ранее на них приходилось примерно каждое четвертое устройство.

По размеру экрана наибольший интерес у россиян вызвали компактные и производительным модели 13-14 дюймов, а также ноутбуки с большим экраном от 16 дюймов, что сказалось на снижении доли устройств 15-16 дюймов до порядка половины всего объема рынка в натуральном выражении. Наиболее востребованными оказались модели на процессорах Intel Core i5, а также AMD Ryzen 5, на которые пришлось чуть менее 40% проданных устройств.

Руководитель департамента «Домашний офис и фото» группы «М.Видео-Эльдорадо» Олег Резников: «Вслед за рынком смартфонов китайские бренды уверенно покоряют сегмент ноутбуков – за счет достаточно широкой линейки моделей под разные потребности и оптимального сочетания цены и функциональности, что отличает в целом китайские бренды в сегменте цифровых девайсов».

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) Группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. группа объединяет 599 магазинов под брендом «М.Видео», 659 магазинов под брендом «Эльдорадо» в более чем 370 городах России. Общая площадь магазинов складской инфраструктуры группы составляет 2147 тыс. кв. м.