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Клиенты «Билайн» теперь могут звонить через Wi-Fi со смартфонов iPhone в Москве и области

«Билайн» сделал доступным в Москве и Московской области сервис Voice over Wi-Fi (VoWiFi, голос через Wi-Fi) для владельцев смартфонов iPhone. Эта технология позволяет клиентам совершать и принимать голосовые вызовы через сети Wi-Fi, в местах со слабым сигналом мобильной сети. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

С ее помощью клиенты «Билайн» могут не пропустить важный звонок, даже в тех местах, где мобильный сигнал неустойчив – в подвальных помещениях, подземных парковках или на последних этажах высоких зданий.

Для подключения услуги необходимо обновить ПО до версии не ниже iOS 15.2. Затем зайти в меню Настройки – Сотовая связь – Вызовы по Wi-Fi.

Услуга предоставляется бесплатно. Смартфон должен быть подключен к сети Wi-Fi с доступом в интернет. Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные голосовые вызовы и входят в пакеты минут тарифа.

Услуга также доступна для смартфонов с операционной системой Android.

Как рассказал ранее начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети «Билайна» Алексей Верещагин, у данной технологии есть как достоинства, так и недостатки. К безусловным преимуществам нужно отнести, в первую очередь, доступность голосовых вызовов в хорошем качестве там, где Wi-Fi имеет высокое проникновение, а сотовой сети почти нет, например, в недавно застроенных районах, где еще недостаточно базовых станций. Кроме того, технология построена так, что телефонный аппарат сам выбирает наилучшую беспроводную технологию (Wi-Fi или сотовая сеть), через которую будет выполнять голосовой вызов. Если говорить о несущественных, но все же недостатках, то стоит отметить, что практически любые Wi-Fi роутеры иногда могут «подвисать», требуют переконфигурации или перезагрузки, т.е. их работоспособность во многом зависит от самого владельца.

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Большинство телефонов индицируют на экране, что аппарат зарегистрирован в VoWiFi, WiFiCall и т.п. как до вызова, так и во время звонка. Таким образом, абонент имеет возможность убедиться, что уже пользуется данной технологией. Тарификация голосовых вызовов по VoWiFi не будет отличаться от других звонков в домашней сети, и, если все компоненты работают правильно, абонент не должен замечать в повседневной жизни, через какую технологию идет вызов.

Услуга действует при технической возможности подключения, нахождении и авторизации в зоне покрытия Wi-Fi и стабильном Wi-Fi-соединении. Качество услуг связи, скорость подключения и другие параметры услуг сети зависят от пропускной способности используемого интернет-соединения поставщика интернета, обеспечивающего подключение к Wi-Fi. Услуга недоступна для ряда устройств и через 2 часа после последней регистрации в сети «Билайн» 4G/3G/2G. При использовании услуги дозвон на короткие номера не гарантирован в связи с особенностями технической реализации (для гарантированного совершения вызова рекомендуется звонить через мобильную сеть).

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ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») входит в Группу компаний VEON международной телекоммуникационной компании, предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.

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