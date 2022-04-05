МТС оборудовала системой видеонаблюдения бензовозы в Татарстане

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, установила систему видеонаблюдения на бензовозах транспортной компании «ЕвроОйлТрак» из Татарстана. Решение МТС позволило предприятию исключить нецелевое использование автопарка: затраты на покупку топлива сократились до 7%, время доставки грузов стало меньше на 12%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Система видеонаблюдения позволяет удаленно контролировать передвижение транспорта, чтобы выстраивать оптимальные маршруты передвижения и исключить несанкционированное вскрытие груза. Наблюдение можно вести через любое устройство – ПК, планшет или смартфон. Видеозаписи передвижения машин с возможностью просмотра сохраняются в течение 30 дней. В случае неисправности или, например, умышленного закрытия камеры, регистратор сообщит об этом и выведет «проблемную» камеру на экран диспетчера.

«Бизнес и государственные организации применяют системы видеонаблюдения и умные камеры МТС в самых разных сферах. В Татарстане они контролируют ход строительства на трассе М7; в скверах Владивостока считают количество посетителей и помогают в поиске людей; на Дальнем Востоке служат в «красной зоне» больницы; в Новосибирске охраняют покой жителей домов. “ЕвроОйлТрак” успешно протестировал решение МТС на половине автопарка и на сегодня он укомплектован практически полностью, оставшиеся несколько бензовозов планируется дооборудовать системой видеонаблюдения осенью», – сказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

Оборудование защищено от внешних воздействий – видеокамеры антивандальные, работают при температурах от -40°С до +60°С, а в условиях недостаточной освещенности система автоматически переходит в ночной режим и включает инфракрасную подсветку.

«Как перевозчику опасного груза нам важно обеспечить безопасность сотрудников и других участников движения, сохранить качество перевозимых нефтепродуктов. За полгода использования сервиса МТС мы исключили простой техники, уменьшили холостой пробег до 16%, устранили риски несанкционированного вскрытия груза, повысили трудовую дисциплину водителей и безопасность перевозок», – ометил директор компании «ЕвроОйлТрак» Наиль Габдрафиков.

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Основное направление работы «ЕвроОйлТрак» – перевозка опасных грузов грузовым транспортом.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.