В ОЭЗ «Технополис “Москва”» предложили отечественное решение для тестов электроники

Резидент столичной ОЭЗ «Тест-Контакт» наладил серийное производство устройств, которые заменят импортные аналоги при испытаниях электроники. Компания сможет выпускать за год до 30 тыс. единиц продукции. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Резидент кластера микроэлектроники и оптики особой экономической зоны “Тест-Контакт” ведет разработку современных решений для испытаний электронной компонентной базы, а также выпускает аналог иностранных устройств, помогающих подключать микросхемы к измерительному оборудованию. Сегодня компания отладила их серийное производство и готова делать до 30 тыс. контактирующих устройств в год. Предприятие уже инвестировало более 25 млн руб. в свой проект на территории ОЭЗ», – сказал Владислав Овчинский.

Полный цикл производства «Тест-Контакт» в ОЭЗ Москвы позволяет в кратчайшие сроки разрабатывать и передавать потребителю готовые изделия для испытаний микросхем, модулей, печатных плат, готовых приборов. За счет различных технологий производства – литья высокотехнологичных полимеров под давлением, фрезерной и токарной обработки – достигается высокое качество по конкурентной с импортными аналогами цене.

Тест-Контакт» с 2019 г. является резидентом ОЭЗ «Технополис “Москва”». За это время компания изготовила и передала заказчикам более 25 тыс. единиц продукции.

«На данный момент “Тест-контакт” разрабатывает и выпускает свыше 700 типов изделий. Их покупают и используют компании из России, Белоруссии и Армении. Более 100 отечественных предприятий микроэлектроники широко применяют изделия “Тест-Контакт” при испытаниях электронной компонентной базы специального назначения. Среди них и другие резиденты ОЭЗ, например, НИИМЭ и НПЦ “Элвис”, что делает компанию примером эффективной промышленной кооперации», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев.

Константин Рензяев, Corpsoft24: Главный вызов «удаленки» — управление эффективностью сотрудников и предотвращение их выгорания Удаленная работа

Компания «Тест-Контакт» занимается разработкой, изготовлением и реализацией специализированной испытательное оснастки для тестирования высоконадежной элементной компонентной базы. В спектр выпускаемой продукции входят не только контактирующие устройства, но и спутники-носители – изделия, защищающие микросхемы от повреждения при их тестировании и перемещении. Компания имеет патенты на основные решения, применяемые при разработке новых типов контактирующих устройств и испытательной оснастки.

***

Особая экономическая зона «Технополис “Москва”», подведомственная Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем». Для резидентов предполагаются особые меры поддержки, например, они освобождаются от уплаты имущественного, транспортного, земельного налога, таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по его завершении предоставляется возможность выкупить арендованный земельный участок за один процент от его кадастровой стоимости.