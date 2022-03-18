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«билайн» переводит деньги за рубеж в прежнем режиме

«билайн» сообщает, что продолжает оказывать услугу перевода денег по России, в страны СНГ и Дальнего Зарубежья в прежнем режиме.

Переводы можно оформить во всех офисах обслуживания. В выбранном офисе обслуживания можно перевести деньги наличными по России, в страны СНГ: Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Азербайджан, Беларусь, Армения, Казахстан, Молдова, а также в страны Дальнего Зарубежья, такие как Греция, Египет, Израиль, Китай, Турция, Литва, Сербия, Чехия, Корея, Румыния, Люксембург и другие.

Чтобы сделать денежный перевод, надо обратиться к сотруднику офиса «билайн» со своим паспортом (это может быть паспорт гражданина любой страны).

Переводы приходят мгновенно — просто сообщите получателю номер, который придет вам в SMS при отправке денег. Комиссия составит от 0% до 0,99% в зависимости от выбранного направления и условий конвертации.

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