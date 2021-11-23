Softline помогла компании ОМА повысить качество внутренних и внешних коммуникаций

Глобальный провайдер ИТ-решений и сервисов Softline помог решить проблему унификации коммуникаций в крупнейшей в Беларуси торговой сети ОМА. Платформа, внедренная командой Softline, объединила офисные и коммуникационные сервисы и позволяет обеспечить конфиденциальность данных при работе с документами.

Территориальная удаленность офисов ОМА, большое количество торговых объектов, активная коммуникация продавцов и офисных сотрудников в компании требовали внедрения единой системы для их комфортного и безопасного взаимодействия. Необходимо было наладить совместную работу персонала и при этом обеспечить конфиденциальность данных при работе с документами.

В ОМА эти задачи решались при помощи нескольких сервисов. Но из-за их разнородности невозможно было создать единое пространство для совместной работы.

Специалисты Softline развернули заказчику Microsoft 365 Apps for Enterprise, а также облачные сервисы Office 365.

Совместную работу и коммуникации в платформе обеспечивает Microsoft Teams. Сервис объединяет в себе чаты, видео- и аудиозвонки, собрания, хранилище файлов, планировщик задач. В связи с тем, что офисы ОМА находятся в разных районах Минска и городах Беларуси, Teams помогает экономить на звонках и всегда оставаться на связи.

Для быстрой коммуникации сотрудники ОМА могут воспользоваться чатом, где можно создавать беседы с отделом закупок, маркетингом, бухгалтерией или руководством для обсуждения срочных задач. Здесь же находятся встроенные офисные приложения Word, Excel и другие, которые можно открывать прямо в Teams. Совместная работа в одном интерфейсе экономит время и повышает продуктивность персонала.

В рамках Microsoft 365 была поставлена корпоративная почта. Облачные учетные записи были интегрированы с локальной системой ОМА. Таким образом, компания получила дополнительную отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры и повысила доступность сервиса.

Вместе с сервисами и приложениями Microsoft 365, обновлением операционной системы до Windows Enterprise E3, ОМА получила еще и мощные средства по защите данных и повышению безопасности – сервисы Enterprise Mobility + Security E3. Их использование позволяет создать защищенную среду для совместной работы сотрудников.

Внедрение Microsoft 365 позволило ОМА решить не только задачи ИТ-департамента (обновление ОС Windows, управление лицензиями офисного пакета, обеспечение защиты информации), но и задачи всего бизнеса. Благодаря единой системе коммуникаций повысилась эффективность совместной работы. Платформа Microsoft 365 была установлена для 300 рабочих мест.

«Благодаря сервисам Microsoft 365 мы наладили коммуникацию между офисами, оптовыми базами, магазинами компании, а также обеспечили более мощную защиту данных. Использование M365 помогло сэкономить на инфраструктуре – нам не нужно покупать и внедрять новое «железо» или ПО для решения отдельных задач», – прокомментировали итоги проекта в ОМА.