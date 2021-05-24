В структуре ГК «АйТеко» создана компания «РАССЭ-Инновации»

В структуре ГК «АйТеко» создана компания «РАССЭ-Инновации» – резидент «Сколково», разрабатывающая платформу управления ИТ-инфраструктурой предприятия.

К основным направления деятельности новой бизнес-единицы в составе группы компаний «АйТеко» относятся создание программных платформ и средств разработки на базе инновационных технологий, включая технологии искусственного интеллекта и машинного обучения.

В настоящее время «РАССЭ-Инновации» ведет разработку платформы управления ИТ-инфраструктурой CIO Framework. Проект предполагает реализацию новых подходов в решении проблем, связанных с отставанием корпоративной ИТ-архитектуры от требований бизнеса, необходимостью иметь исчерпывающую картину задач по управлению ИТ-активами, а также гарантировать защиту от угроз ИБ, которые возникают при наращивании ИТ-инфраструктуры. По итогам представления проекта в «Сколково» компания «РАССЭ-Инновации» получила статус резидента.

Концепция развития продукта предполагает внедрение CIO Framework в компаниях с развитой ИТ-инфраструктурой из финансового сектора, промышленности, топливно-энергетического комплекса, ритейла, государственного сектора.

При внедрении CIO Framework руководство ИТ-подразделений получит набор инструментов, отвечающих современным требованиям к эффективности комплексного управления и развития ИТ-архитектуры: цифровой двойник ИТ-инфраструктуры предприятия; анализ работоспособности ИТ-инфраструктуры и предиктивная аналитика отклонений; система поддержки принятия решений на основе машинного обучения; система управления информационной и промышленной безопасностью; портал управления знаниями и др.

Использование этих инструментов обеспечит непрерывность цифровой трансформации предприятия, полноценную защиту от киберугроз и необходимый уровень промышленной безопасности, принятие обоснованных решений по изменениям инвестиционной и операционной модели управления ИТ.

«Усилия нашей команды “РАССЭ-Инновации” направлены на то, чтобы дать ИТ-директорам мощный инструмент аналитической поддержки при планировании цифровой трансформации для создания целостной и эффективной ИТ-среды предприятия или организации. Мы провели детальный анализ рынка автоматизации крупных предприятий, а также при разработке платформы CIO Framework учли потребности ИТ-департаментов 5 крупных российских компаний, с которыми проведены предварительные переговоры», – отметил Александр Грачев, руководитель отдела бизнес-аналитики.

На данный момент уже выпущена первая версия программной платформы CIO-F- PLATFORM.

CIO-F- PLATFORM является базовой технологической платформой, максимально адаптированной для разработки комплексных решений моделирования ИТ-инфраструктуры, цифровизации процессов управления и производств на платформе CIO Framework.

В целях реализации архитектурного решения и унификации поставляемых компонент CIO-F-PLATFORM создан комплекс инструментов разработки CIO-F-SDK. Он позволяет максимально упорядочить и многократно ускорить разработку основного решения CIO Framework, а также обеспечивает продукту масштабируемость и дальнейшее устойчивое развитие.

В апреле 2021 г. программные продукты CIO-F-PLATFORM и CIO-F-SDK прошли государственную регистрацию программ для ЭВМ в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).