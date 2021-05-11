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«Т1 интеграция» стала поставщиком комплексных сервисных услуг для Tele2

Телеком Инфраструктура Интеграция

«Т1 интеграция» обеспечивает сервисную поддержку мультивендорного сетевого и ИТ-оборудования оператора мобильной связи Tele2.

С 1 апреля 2021 г. на обслуживании «Т1 интеграция» находится свыше 700 элементов операторской инфраструктуры в 14 городах по стране. В сфере ответственности интегратора круглосуточная поддержка работоспособности сетевого оборудования магистральных, корпоративных и беспроводных сети передачи данных, построенных на решениях Cisco Systems и Citrix.

Кроме того, «Т1 интеграция» отвечает за техническую поддержку ИТ-инфраструктуры Tele2: серверного оборудования, систем и сетей хранения данных, а также ленточных библиотек. Оно расположено в двух крупных центрах обработки данных оператора в Ростове-на-Дону и включает продукты таких мировых производителей, как Fujitsu, Hitachi Vantara, HP Enterprise, IBM, Oracle.

Комплексная услуга по технической поддержке и проактивному сервису предназначена для поддержания стабильной работы оборудования оператора, которая является главным условием бесперебойного предоставления услуг связи абонентам. Специалисты интегратора выполняют также профилактическое обслуживание ИТ и телеком-систем. В случае сбоев их устраняют в кратчайшие сроки в соответствии с требованиями SLA, а обслуживание критического оборудования осуществляется круглосуточно в режиме 24х7х365.

«Более 11 лет между нашими компаниями продолжается сотрудничество в области сервисного обслуживания. Это и знак доверия, и наработанный совместный опыт по предотвращению кризисных ситуаций в работе важнейшего оборудования, – сказал Дмитрий Шилов, директор центра компетенций по сервису и аутсорсингу компании «Т1 интеграция». – Сервисные решения нашей компании ориентированы на поддержку бесперебойного функционирования как отдельных систем, так и инфраструктуры заказчика в целом. Они позволяют бизнесу минимизировать риски, которые связаны с работоспособностью оборудования. Учитывая тенденцию к цифровизации, возрастающую роль технологий во всех отраслях и усложнение систем на этом фоне, а также стремление заказчиков обеспечить непрерывность бизнеса, значимость ИТ-аутсорсинга ежегодно возрастает».

«В телеком-отрасли Tele2 является трендсеттером, который меняет устоявшиеся правила и запускает революционные для рынка решения. Это стало возможным благодаря высокому качеству услуг связи и стабильности наших сервисов. Сеть Tele2 базируется на собственной инфраструктуре, и мы максимально фокусируемся на поддержании высокой производительности наших систем, поэтому мы ценим в подрядчике возможность обеспечить качественный сервис нашим абонентам», – сказал Алексей Мартынов, директор по информационным технологиям Tele2.

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