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«Евромед» внедрил ИИ-решение Voice2Med группы компаний ЦРТ

Многопрофильный центр современной медицины «Евромед», расположенный в Омской области, стал одним из первых в России частных медицинских учреждений, запустивших в эксплуатацию голосовое заполнение медицинских протоколов. «Евромед» внедрил продукт Voice2Med группы компаний ЦРТ, входящей в экосистему «Сбера». Новое решение используется для подготовки заключений лучевой диагностики (МСКТ, МРТ).

Voice2Med — продукт на основе искусственного интеллекта, позволяющий в режиме реального времени заполнять медицинские документы, преобразуя голос врача в текст. Во время исследования врач с помощью специального микрофона надиктовывает информацию, которая моментально расшифровывается и автоматически переносится в открытый протокол медицинской информационной системы. Высокое качество распознавания речи и подключение тематических языковых моделей позволяет сформировать полностью заполненный медицинский протокол, требующий минимальных корректировок. Уровень качества распознавания речи составляет 97-98%, внедрение Voice2Med позволяет экономить более 20% времени врачей, заявляют в группе компаний ЦРТ.

Управляющий МЦСМ «Евромед» Слава Шуголь, сказала: «В медицинской сфере особенно важно идти в ногу со временем. Мы стремимся оптимизировать работу врачей нашего центра без потери качества. Это становится возможным в том числе благодаря современным цифровым решениям: программа Voice2Med позволяет ведущим диагностам нашего центра значительно быстрее оцифровать результаты исследований. Врачи отделения лучевой диагностики быстрее расшифровывают высококачественные КТ и МРТ-снимки, а значит, пациенты отделения смогут оперативно узнать диагноз и получить требуемое лечение».

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ, отметил: «Voice2Med значительно повышает качество медицинской документации, развивает документооборот, оказывается эффективнее систем в том числе с предустановленными шаблонами, способствует стандартизации медицинской лексики. Решение уже работает в 80 медицинских учреждениях Москвы, в Мордовии, Кемерове, Тюмени, Перми. Внедрение в Омской области — особое: демонстрирует, что решение актуально и для частных медицинских учреждений. Мы продолжим совершенствовать свой продукт, надеемся, что вскоре он станет востребованным и среди врачей хирургов, эндоскопистов, а также, в перспективе, для терапевтов и невропатологов».

Сергей Коновалов, управляющий Омским отделением Сбербанка, сказал: «Развитие и внедрение цифровых технологий в сфере здравоохранения в Омской области – одно из ключевых направлений работы «Сбера». Осенью прошлого года в регионе пилотировался сервис телемедицины: омичи могли оперативно и бесплатно получить консультацию терапевта в режиме онлайн. До настоящего времени продолжается пилот по дистанционному мониторингу здоровья пациентов с подозрением на COVID-19 или уже имеющимся подтверждённым диагнозом при помощи робота. Внедрение Voice2Med от группы ЦРТ — следующий шаг в автоматизации медицинских услуг, который позволяет высвобождать время врачей для выполнения других задач, а также повышать уровень обслуживания пациентов, делая его более комфортным».

Технология голосового ввода успешно протестирована в московских поликлиниках и больницах: с 2019 г. голосовой помощник Voice2Med применяется в отделениях лучевой диагностики, а с осени 2020 г. — в кабинетах УЗД. Внедрением голосового ввода занимается центр диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения. Перед стартом проекта организация передала группе ЦРТ обезличенные протоколы лучевых исследований, на которых обучались алгоритмы распознавания речи. Сейчас центр продолжает собирать отзывы врачей-пользователей речевых технологий, и отправляет их в группу компаний ЦРТ: обратная связь помогает Voice2Med дообучаться и постоянно пополнять словари медицинской лексики новыми терминами, аббревиатурами и сокращениями.

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