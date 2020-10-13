Navigine и Huawei представили совместное решение для высокоточной навигации внутри помещений

Huawei и Navigine объявили о запуске совместного решения «Навигация в помещении», которое позволяет отслеживать местоположение людей, транспортных средств и объектов инфраструктуры в больших зданиях с точностью до нескольких метров в режиме реального времени. Разработка может найти применение на производственных территориях, в крупных торговых центрах, аэропортах, спортивных стадионах, концертных залах и других общественных зданиях с повышенными требованиями к безопасности и необходимостью управлять людским трафиком.

В отличие от большинства существующих технологий навигации, совместное решение Navigine и Huawei не требует установки дополнительной (и зачастую дорогостоящей) инфраструктуры. В данном решении местоположение объекта определяется, основываясь на сигнале от точек доступа Wi-Fi или Bluetooth передатчиков. Новейшие точки доступа Huawei Wi-Fi 6 со встроенными Bluetooth модулями совместно с возможностями навигационной платформы Navigine позволят просто и с минимальными вложениями внедрить функции позиционирования внутри помещения с высокой точностью в инфраструктуру клиентов.

Платформа предлагает широкий спектр опций и возможных сценариев использования. В их числе: отображение персонала, техники и оборудования в реальном времени, прокладка маршрутов, отслеживание истории перемещений по временному сегменту, создание «тепловой карты» (позволяет получить представление о количестве людей в здании и плотности посетителей и сотрудников на квадратный метр), задание параметров и точек для патрулирования, информирование о том, что человек находится в опасной или запрещенной зоне. Таким образом, пользователь получает дополнительный эффективный инструмент для контроля работы персонала, оптимизации логистических бизнес-процессов и обеспечения безопасности.

Технологическое ядро платформы позволяет решать различные задачи позиционирования: от зонального трекинга (10-20 метров) до точного вычисления координат объекта. При этом система может работать с носимыми устройствами и маяками различных производителей, что расширяет спектр возможностей для заказчика и позволяет рационально подойти к вопросу инвестиций в проект.

Простота внедрения, высокая точность позиционирования и совместимость с доступным на рынке оборудованием – далеко не единственные особенности решения. В числе прочего, необходимо отметить возможность создания бесшовного перехода между навигацией внутри и снаружи помещения. Этот эффект достигается за счет тесной интеграции данных от инерциальных датчиков, GPS, ГЛОНАСС, GALILEO и Wi-Fi/ Bluetooth сигналов. Кроме того, данное навигационное решение обладает высокой энергетической эффективностью. Отключение GPS, применение MEMS-датчиков и Bluetooth Low Energy, минимизирование использования сотовой сети, а также оптимальные алгоритмы загрузки процессора и оперативной памяти обеспечивают стабильно низкий уровень энергопотребления – меньше, чем у мобильного браузера.

«Мы рады запуску совместного с Huawei продукта. Еще раз показали, что программные решения Navigine обеспечивают простую и быструю интеграцию с оборудованием. Платформа трекинга теперь совместима с точками доступа Huawei. Это значительный шаг вперед для нас. Корпоративные заказчики смогут использовать уже существующую архитектуру высокопроизводительных точек доступа Wi-Fi 6 и для решения задач навигации внутри помещений и мониторинга положения объектов», – сказал Алексей Панёв, генеральный директор Navigine.

«Развитие локальной экосистемы – одна из важнейших задач в стратегии Huawei. Мы очень рады, что наши партнеры активно используют наши технологические наработки, знания и опыт для разработки на их основе собственных решений, – прокомментировал выпуск совместного решения Сяо Хайцзюнь, генеральный директор Huawei Enterprise в регионе Евразия. – В свою очередь мы готовы предлагать нашим партнерам самые передовые технологии и достижения, делиться опытом как наших разработчиков, так и тех партнеров, кто уже работал над похожими проектами в других регионах мира. Партнерство с Navigine – это отличный пример подобного взаимодействия».

Удобство нового решения Navigine и Huawei должны оценить не только организации, но и их клиенты – например, посетители торговых центров. Установив мобильное приложение с пошаговой навигацией, пользователи смогут планировать свои маршруты на основе списка покупок, поиска интересующего отдела и информации о продуктах, при этом вся информация о текущем местоположении будет отражаться в режиме реального времени. Простое взаимодействие с приложением и высокий уровень визуализации делают поиск в большом помещении удобным и быстрым, что в свою очередь способствует повышению заинтересованности и лояльности клиентов.

Технология, разработанная компанией Navigine, в полной мере раскрывает себя в сочетании с инфраструктурным оборудованием Huawei AirEngine Wi-Fi 6. Продукты этой серии опираются на технические преимущества, которые обеспечивают «умные» адаптивные антенны 5G и алгоритмы, ускоряющие работу приложений. Применение данных решений позволяет разворачивать высокоскоростную беспроводную сеть шестого поколения на объектах любого размера, причем задержка сети снижается с 30 мс до 10 мс. Последнее особенно важно, когда требуется оперативно отследить быстро перемещающийся объект.