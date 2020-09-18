Honor объявила о старте продаж смартфона Honor 30i. Фото

Honor объявила о старте продаж нового смартфона из флагманской серии Honor 30 – Honor 30i. Мобильное устройство оснащено тройной камерой с разрешением 48 МП, AMOLED экраном 6,3 дюйма с интегрированным сканером отпечатков пальцев, батареей 4000 мА*ч и другими функциями, упрощающими выполнение разнообразных повседневных задач. Honor 30i объединяет в себе прогрессивные технологические решения, а также выразительный дизайн эргономичного и компактного корпуса и представлен в трех цветовых вариантах: полночный чёрный, мерцающий бирюзовый и ультрафиолетовый закат.

Honor 30i оснащён AMOLED экраном с диагональю 6,3 дюйма и разрешением 2400×1800 пикселей при соотношении сторон 20:9. Благодаря узким рамкам экран занимает 90% площади фронтальной панели. Широкий цветовой охват, яркость до 600 нит и контрастность до 70 000:1 позволяют смартфону воспроизводить яркое и реалистичное изображение даже под прямыми солнечными лучами. К тому же Honor 30i оснащён сертифицированной TÜV Rheinland функцией защиты зрения, которая фильтрует синюю составляющую спектра подсветки экрана, что позволяет предотвратить усталость глаз во время продолжительного взаимодействия со смартфоном.

Под экран Honor 30i встроен усовершенствованный сканер отпечатков пальцев с увеличенной на 33% площадью сенсора. Благодаря такому решению точность распознавания сканера возросла на 7%, а скорость — на 5%. Также для разблокировки экрана Honor 30i оснащён функцией распознавания лица.

Смартфон Honor 30i получил тройную основную камеру с разрешением 48 МП. Помимо главного модуля с диафрагмой f/1.8 и крупным сенсором с диагональю 1/2 дюйма, в состав камеры входит ультраширокоугольный модуль с разрешением 8 МП, оснащённый объективом с углом зрения 120° и диафрагмой f/2.4. Ультраширокоугольный модуль создан для фотографий пейзажей, интерьеров и больших групп людей. Отдельный модуль 2 МП с диафрагмой f/2.4 предназначен для измерения глубины резкости и создания реалистичного эффекта боке на выразительных портретах. Высокое разрешение и широкая диафрагма главного модуля в сочетании с передовой технологией стабилизации изображения AIS и режимом ночной съемки гарантируют высокое качество фотографий в сложных условиях освещения. Эффективный алгоритм шумоподавления и выдержка до 6 секунд позволяют снимать даже ночью. А алгоритмы искусственного интеллекта подберут оптимальные параметры съёмки для каждого сценария.

Новый флагманский смартфон Honor 30i в цвете «мерцающий бирюзовый»

Съёмку качественных селфи в любое время суток гарантирует фронтальная камера 16 МП. Как и основная, она поддерживает эффект размытия заднего плана для придания автопортретам большей выразительности, а также специальный ночной режим с функцией подсветки фона.

Honor 30i облачён в минималистичный корпус толщиной 7,7 мм из закалённого стекла. Благодаря компактным размерам и эргономичному дизайну смартфоном комфортно пользоваться одной рукой. На российском рынке Honor 30i представлен в цветах полночный чёрный, мерцающий бирюзовый, а также ультрафиолетовый закат.

В продажу в официальном интернет-магазине Honor и других каналах партнёров бренда смартфон Honor 30i поступит 18 сентября. При покупке устройства в официальном интернет-магазине пользователи смогут получить в подарок фитнес-трекер или спортивные наушники, а также дополнительную скидку 2 тыс. руб. при условии подписки на сайте.