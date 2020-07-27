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«Форсайт» и «Parma Technologies Group» объединяют усилия в области цифровизации российского бизнеса и госсектора

Интеграция Внедрения ИТ в госсекторе Маркет
, Текст: Эльяс Касми

«Форсайт», российский разработчик продуктов для цифровизации и автоматизации бизнес-процессов, и группа компаний «Parma Technologies Group», специализирующаяся на внедрении комплексных систем цифровизации, заключили партнёрское соглашение. Цель сотрудничества — расширить количество проектов по созданию систем управления данными на базе российского ПО в государственном и корпоративном секторе.

Группа компаний «Parma Technologies Group» разрабатывает прикладные системы с применением технологий интеграции и обработки больших массивов данных, искусственного интеллекта и машинного обучения, создает облачные сервисы. Компания полностью обеспечивает цикл разработки программных комплексов, обучает пользователей систем, предоставляет услуги технической поддержки. Среди проектов компании — информационные системы ФИС «На Дальний Восток», ЕИС «Управления финансового-хозяйственной деятельностью Пермского края» («Облачная бухгалтерия»), ГАС «Правовая статистика».

Продуктовая линейка «Форсайта» позволяет решать задачи импортозамещения аналитического ПО. Продукты вендора интегрируются в ИТ-инфраструктуру заказчика, совместимы с решениями класса open-source, с СУБД Postgres Pro, Arenadata DB, операционными системами ALT Linux, Astra Linux. Программные комплексы на базе продуктов «Форсайта» используют в ЕВРАЗе, «Транснефти», «Ростелекоме», «Ленте», в Министерстве энергетики РФ, а также в региональных органах власти и коммерческих предприятиях.



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