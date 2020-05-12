«Корус консалтинг» изучил изменение покупательского поведения жителей Москвы и Санкт-Петербурга во время пандемии

ГК «Корус консалтинг» опубликовала результаты исследования, в котором сравнила покупательское поведение до и во время пандемии коронавируса. По данным аналитиков, размер продуктовой корзины увеличился, а частота покупок уменьшилась. Если раньше домохозяйства закупались минимум два раза в неделю, то с наступлением карантина начали запасаться продуктами впрок – 43,8% опрошенных признались, что сделали запасы товаров длительного хранения. Для 40% респондентов наиболее популярным способом покупки продуктов остается обычный магазин у дома.

Карантин внес корректировки в бюджеты на покупки. Многие пересмотрели свои расходы и отказались от покупок косметики (41%), электроники (47%), одежды (60%) и детских товаров (62%). Четверть опрошенных стали больше тратить на продукты и готовую еду, 9,2% респондентов стараются покупать более дешевые товары, 12,2% – покупать меньше и экономить.

Пандемия изменила подход людей к выбору магазинов. Самыми важными критериями опрошенные теперь называют небольшое количество посетителей, отсутствие очередей на кассе и транспортную доступность. Новые требования к ритейлерам стимулировали 20,9% сменить привычный магазин и совершить покупки в новом месте. Но несмотря на желание меньше контактировать с людьми, респонденты все же не отказываются от походов в магазин – офлайн-ритейлеров выбирают 86% опрошенных.

Покупатели отдают предпочтение небольшим магазинам около дома, а не гипермаркетам. Тем не менее, лидерство по посещаемости сохранили крупные ритейл-сети: «Пятерочка» (54,6% до карантина, 46,1% после), «Перекресток» (42,6% до карантина, 34,1% после), «Лента» (38,4% до карантина, 28,2% после) и «ВкусВилл» (40,5% до карантина, 25,4% после). В топ-5 предпочтений покупателей вошла и розничная «Магнит» (27,3% до пандемии, 21,6% после), которая после карантина опередила гипермаркеты «О’КЕЙ» (30,1% до пандемии, 18,8% после).

Пандемия стала триггером для развития онлайн-канала. E-commerce существенно расширил аудиторию — привлек тех, кто раньше не совершал покупки онлайн. Так, 14% опрошенных впервые заказали продукты у онлайн-продавцов, 17% – бытовую химию, 10% – косметику, 6% – электронику, 8% – детские товары и 21% – одежду и аксессуары.

Перечень самых популярных онлайн-продавцов до и после пандемии остался неизменным, однако сервисы экспресс-доставки товаров набирают популярность. Лидером стал «Самокат» (10,6%), который в период социального дистанцирования стал отличной заменой магазина у дома. За ним следуют онлайн-супермаркет «Перекресток» (9,9%) и сервис iGooods (8,2%), немного потерявшие позиции из-за отсутствия доступных слотов доставки, «Яндекс.Лавка» (5,2%), показавший рост, и доставка продуктов сети «О’КЕЙ» (3,5%), популярность которой упала больше чем в 2,5 раза.

Исследование основано на результатах собственного опроса ГК «Корус консалтинг», проведенного ИТ-компанией. В опросе приняло участие работающее население в возрасте от 20 до 60 лет, преимущественно жители Москвы и Санкт-Петербурга. Выборка составила 425 человек.