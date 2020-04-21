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МТС модернизировала инфраструктуру своего облака

Интеграция Инфраструктура Облака

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщил о технологическом развитии облачной платформы CloudMTS. Провайдер расширил объем облачного хранилища в 1,5 раза, скорость вычислений выросла в 2,5 раза. Улучшение характеристик облака позволит компаниям в разы ускорить решение задач в области искусственного интеллекта и машинного обучения, повысить скорость работы клиентских приложений.

Провайдер увеличил производительность облака благодаря новому высокопроизводительному оборудованию c мощностью процессоров до 3,1 ГГц. Минимум на 25% выросла скорость работы корпоративных ИТ-систем и приложений в облаке на всей территории страны. В Дальневосточном и Сибирском округах дополнительные ресурсы расширили возможности облака для размещения систем, обладающих особыми требованиями к частоте процессоров, например, бухгалтерских программ «1С» и решений на основе SAP.

«Российский бизнес активно цифровизируется: перестраиваются бизнес-модели, внедряются новые цифровые решения, продажи уходят в онлайн. Растут объемы хранимых и обрабатываемых данных в облаке. Для расширения спектра и оказания облачных услуг на самом высоком уровне, мы совершенствуем нашу облачную платформу. Компании могут размещать в облаке МТС виртуальные сервера с большим объемом оперативной памяти и информационные системы с высокими требованиями к тактовой частоте процессоров», — отметил директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов.

Увеличение производительности и расширение облачной платформы реализовано за счет дополнительных инсталляций оборудования на ключевых площадках в Москве, Владивостоке и Новосибирске. В дальнейшем планируется подключение к программе модернизации облачных площадок в других городах.

Усовершенствование ресурсов облачной платформы реализовано на основе высокопроизводительного оборудования на базе процессоров Intel Cascade Lake: Intel Xeon Gold 6254 с частотой 3,1 ГГц и оперативной памятью 1,5 ТБ, а также Intel Xeon Gold 6240 с частотой 2,6 ГГц и оперативной памятью 512 ТБ. Дополнительные облачные ресурсы предназначены для размещения любых информационных систем и бизнес-критичных приложений. Например, интернет-магазинов, CRM-систем, баз данных, решений на основе «1С» и SAP, а также корпоративных сервисов для общения сотрудников.



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