Huawei объявила о начале российских продаж смартфона Huawei Y9s. Цена

Huawei представила на российском рынке смартфон среднего ценового сегмента Huawei Y9s, сочетающий современный дизайн и передовые технологические решения. Новинка получила тройную ультраширокоугольную фотокамеру с основным объективом 48 МП, выдвижную фронтальную камеру и цельный безрамочный экран с диагональю 6,59 дюйма.

Современный дизайн и внимание к деталям выделяют новинку среди конкурентов и задают новые стандарты качества и комфорта для смартфонов демократичного ценового сегмента.

Huawei Y9s оснащен большим безрамочным экраном с диагональю 6,59 дюймов и разрешением 2340х1080 пикселей, который обеспечивает высокую детализацию и цветопередачу. Тонкий динамик, встроенный в верхнюю рамку корпуса, выдвижная фронтальная камера, а также расположенный в нижней части сенсор внешнего освещения позволили увеличить размер дисплея при имеющихся габаритах устройства, не нарушая визуальный комфорт вырезами или отверстиями.

Чтобы снизить утомляемость глаз при длительном чтении и просмотре видео, Huawei Y9s получил режим Eye Comfort, сертифицированный компанией TÜV Rheinland. В этом режиме экран блокирует вредную для зрения синюю составляющую спектра подсветки и настраивает яркость в соответствии с условиями внешнего освещения, обеспечивая максимальный комфорт при использовании устройства в любое время суток.

Тройная основная камера смартфона состоит из основного модуля с разрешением 48 МП, ультраширокоугольного модуля с разрешением 8 МП и 2 МП модуля для определения глубины сцены, который необходим для корректного наложения спецэффектов. Камера получила набор фирменных интеллектуальных алгоритмов обработки изображений, среди которых трёхмерное моделирование студийного освещения при съёмке портретов, функция интеллектуального распознавания сцен, а также режим ночной съёмки с рук, который позволяет делать качественные фотографии с экспозицией до шести секунд.

Смартфон Huawei Y9s построен на базе процессора Kirin 710F и работает под управлением интерфейса EMUI 9.1, что обеспечивает быстроту и плавность реакций при низком потреблении энергии. Он получил 6 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 128 ГБ с полной поддержкой технологии двухканального хранилища UFS2.1 и фирменной файловой системой Extendable Read-Only File System (EROFS), которая обеспечивает более эффективное использование памяти для хранения фотографий, видео и музыкальных треков. Смартфон оснащен мощной батареей с номинальной tмкостью 4000 мАч, обеспечивающей автономную работу в течение всего дня.

Huawei Y9s имеет сканер отпечатков пальцев, встроенный в боковую кнопку включения. Такое решение повысило удобство разблокировки экрана одной рукой.

В России Huawei Y9s представлен в двух цветах: светло-голубом и полуночном черном. Защитное стекло экрана плавно переходит в округлую центральную рамку и заднюю стеклянную панель. Корпус Y9s светло-голубого оттенка прошел нанотекстурную обработку и полировку, состоящую из 21 этапа — такая технология придает корпусу необычное сияние и 3D-эффект.

Смартфон Huawei Y9s станет доступен российским покупателям уже с 20 декабря и будет продаваться только в магазинах сети DNS. Рекомендованная цена устройства — 17 990 рублей.