Рынок интернет-пиратства в России рухнул впервые за пять лет

Group-IB сообщила о том, что впервые за 5 лет рынок интернет-пиратства в России не только остановился в росте, но и показал падение. Его объем составил $63,5 млн., что на 27% ниже аналогичного показателя 2018 года. Среди основных причин обвала доходов российских Интернет-пиратов эксперты Group-IB называют — удар по рекламной модели монетизации пиратских ресурсов, падение «большой тройки» пиратских CDN, снабжавшей контентом до 90% онлайн-кинотеатров России и СНГ, а также совершенствование законодательного поля и антипиратский меморандум. При этом желание смотреть нелегально распространяемые фильмы и сериалы у россиян даже выросло.

За последние пять лет пиратский рынок в России рос катастрофически быстрыми темпами. Ежегодно в своих отчетах эксперты Group-IB указывали на основные факторы, позволяющие теневому рынку видео-контента стремительно развиваться. Среди них – мощная рекламная поддержка со стороны нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор, ИТ-платформа, базирующаяся на технологии CDN, взятая пиратами на вооружение, и рост трафика.

«По каждой из этих составляющих именно в 2019 году был нанесен мощный удар, что привело к беспрецедентному сокращению объемов рынка Интернет-пиратства в стране, — отметил Андрей Бусаргин, руководитель департамента защиты интеллектуальной собственности Group-IB. — В результате впервые за последние пять лет рынок онлайн-пиратства в России перестал расти и показал обратную динамику, фактически сжавшись до уровня 2016 года. Причинами стали законодательные изменения последних лет, широкое распространение практики досудебных блокировок пиратских ресурсов и, безусловно, тактические успехи в борьбе с пиратством. Так, например, активная работа ФНС против букмекеров и гемблинга привела к вытеснению прямых рекламодателей пиратских сайтов — например, Azino777 уже потерял лидирующие места в рекламе».

Впервые специалисты направления Group-IB Anti-Piracy оценили объем российского рынка видео-пиратства в денежном выражении в 2015 году: тогда он составил $32 млн, в 2016 году он вырос практически вдвое до $62 млн, в 2017 году составил $85 млн (рост +21%), в 2018 году $87 млн (рост +2,3%). Однако в 2019 году впервые за последние пять лет произошел резкий обвал: заработок интернет-пиратов за год сократился на 27% и приблизился к отметке $63,5 млн.

В Group-IB пояснили, что последовательное принятие антипиратских законов создало мощную законодательную базу для борьбы с онлайн-пиратством в виде «вечной» блокировки пиратских веб-сайтов и их «зеркал». Против «пиратки» сыграли и поисковые системы. Совершенствование алгоритмов поиска и пессимизация страниц со встроенной рекламой всех видов (баннеры, поп-апы, подложки, реклама, встроенная в плеер, и др.) привели к сокращению возможности пиратов для ее размещения и, как следствие, к падению доходов.

Однако «тектонический сдвиг» в борьбе с пиратством обеспечило подписание в ноябре 2018-го года антипиратского меморандума с участием «Яндекса», Mail.Ru, Rambler, «Первого канала», ВГТРК, «СТС Медиа», «Газпром-медиа». Согласно новой директиве, теперь поисковики обязаны удалять ссылки на страницы с пиратским контентом из результатов выдачи по поисковым запросам пользователей. Практически за год правообладатели внесли в реестр около 600 000 ссылок на пиратские копии фильмов и сериалов.

Монетизация пиратской деятельности напрямую зависит от объемов рекламного трафика. Эксперты направления Group-IB Anti-Piracy подсчитали, что среднемесячный доход от рекламы с крупных пиратских сайтов достигает порядка $10 000. Главными рекламодателями пиратских фильмов и сериалов в последние годы являлись онлайн-казино и игровые сайты, при этом технически рекламные ролики на пиратских ресурсах также размещаются через CDN-провайдеров и «вклеиваются» в видеоряд. Ликвидация в октябре 2019 года CDN Moonwalk, одного из крупнейших пиратских провайдеров видеоконтента для России и СНГ, вызвала цепную реакцию: начались проблемы с доставкой видео-контента у двух других крупных пиратских CDN — HDGO и Kodik, которые использовали общие с Moonwalk серверы в Нидерландах и работали в рамках «соглашения об обмене». В результате краха «Большой тройки» — Moonwalk, HDGO и Kodik, по оценкам Group-IB, пострадали до 90% российских пиратских онлайн-кинотеатров.

При этом специалисты направления Group-IB Anti-Piracy отмечают, несмотря на значительную трансформацию рынка пиратства в 2019 году, желание россиян использовать бесплатную «пиратку» по сравнению с прошлым годом даже немного выросло. Количество запросов в популярных поисковых системах на просмотр бесплатных фильмов и сериалов на пиратских ресурсах по итогам года составил 10,4 млрд (+0,06%).

«Радикальное изменение в 2019 году состоит в том, что уже не каждое намерение нелегитимно посмотреть бесплатный фильм приносило заработок пиратам, — отметил Андрей Бусаргин, — Прежде всего, это результат работы меморандума: если раньше, даже при удалении пиратского контента, зритель все равно мог через поисковик попасть на пиратский ресурс, и, хотя и не мог посмотреть фильм, реклама прокручивалась, а заработок шел пиратам, то в 2019 году пользователь даже намеренно не всегда мог попасть на пиратские сайты. Законодательное поле борьбы с пиратством в России было перепахано множество раз и теперь начало давать свои плоды: участники рынка научились эффективно пользоваться своими правами и решать вопросы, связанные с правообладанием на контент в досудебном порядке. Однако, пиратство — международная проблема. И, как показали последние события, важны скоординированные усилия на международном уровне по борьбе с пиратами — именно они приносят результат».