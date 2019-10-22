Lenovo представила моноблок IdeaCentre A540 на российском рынке. Цены

Lenovo представила на российском рынке моноблок Lenovo IdeaCentre A540, который впервые был показан на выставке IFA 2019 в Берлине.

Lenovo IdeaCentre A540 — многофункциональный моноблок концепции «всё в одном», который отличается компактным дизайном.

Моноблок работает под управлением операционной системы Windows 10, обладает экраном с высоким разрешением и доступен в двух конфигурациях: 24 дюйма (1920 х 1080 пикселей) и 27 дюймов (2560 х 1440 пикселей). Экран занимает 93% площади передней панели, что позволяет увидеть намного больше деталей по сравнению с обычными мониторами.

Моноблок работает на процессорах до Intel Core i7 9 поколения и оснащен дискретной видеокартой AMD Radeon RX540/RX560. В 27-дюймовой модели IdeaCentre A540 доступна конфигурация с дисплеем высокого разрешения QHD. Для 24-дюймовой модели опционально доступна конфигурация с процессором AMD Ryzen. Кроме того, можно выбрать вариант с сенсорным дисплеем, что является несомненным преимуществом для людей творческих профессий. Сенсорный экран позволяет воплощать в реальность идеи и образы.

Lenovo IdeaCentre A540 оснащен 2 высокочастотными динамиками JBL от Harman мощностью 3 Вт и сабвуфером мощностью 5 Вт. В сочетании с ярким экраном высокого разрешения звук с поддержкой технологии Dolby Audio подарит совершенно новые ощущения от фильмов и игр.

Как и другие решения Lenovo, IdeaCentre A540 оснащен физической блокировкой камеры TrueBlock Privacy для обеспечения дополнительного контроля приватности. Для того, чтобы войти в систему, используется технология биометрического распознавания лиц Windows Hello. Достаточно просто улыбнуться, после чего авторизация произойдет автоматически.

К моноблоку можно подключать любые периферийные устройства: в него встроены порты USB 3.1, USB 2.0, а также специальный картридер 3 в 1, позволяющий работать с картами памяти любого типа. Благодаря разъему HDMI пользователи смогут подключить к компьютеру второй монитор или проектор.

Lenovo IdeaCentre A540 доступен на российском рынке с середины октября этого года по ориентировочным розничным ценам: 24 дюйма — от 45 000 рублей; 27 дюймов — от 65 000 рублей.