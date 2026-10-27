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Ibiden

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


27.10.2026 Наступил глобальный дефицит печатных плат. Сильнее всего страдает производство ПК и смартфонов 1
19.11.2010 Названы поставщики деталей для планшета iPad второго поколения 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ibiden и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13334 2
Tripod Data Systems - TDS 2 1
Samsung Electro-Mechanics 17 1
Intel Corporation 12897 1
Google LLC 12843 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24395 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13171 1
NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 243 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 800 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7733 1
Apple iPad 4029 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55203 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 236 1
DigiTimes - Издание 1334 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
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