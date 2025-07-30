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Hadal Project
УПОМИНАНИЯ
|30.07.2025
|Платформа Hadal обеспечит контроль сетевых инфраструктур для пользователей «Ред ОС 8» 1
Hadal Project и организации, системы, технологии, персоны:
|Ред Софт - Red Soft 858 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4568 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12293 1
|Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1130 1
|Linux OS 10397 1
|Ларин Дмитрий 29 1
|Рустамов Рустам 472 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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