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Сюй-Кей-Мин Сергей
УПОМИНАНИЯ
|27.05.2025
|«Росэлторг» совместно с Navicon автоматизировал центр поддержки пользователей 1
|08.04.2021
|Tele2 внедрила Kryon RPA и разработала роботов вместе с Navicon 1
Сюй-Кей-Мин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Kryon 8 1
|Navicon - Навикон 298 1
|Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2952 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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