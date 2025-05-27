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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сюй-Кей-Мин Сергей


УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 «Росэлторг» совместно с Navicon автоматизировал центр поддержки пользователей 1
08.04.2021 Tele2 внедрила Kryon RPA и разработала роботов вместе с Navicon 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Сюй-Кей-Мин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Kryon 8 1
Navicon - Навикон 298 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2952 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68000 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21109 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31827 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10629 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5495 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5700 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52762 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24813 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 358 1
Kryon RPA - Kryon Robotic Process Automation 3 1
Гусак Богдан 1 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14103 1
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 334 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361814, в очереди разбора - 755302.
Создано именных указателей - 175355.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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