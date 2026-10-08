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Индексная книга (каталог) CNews*
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Козловская Ирина

СОБЫТИЯ


08.10.2026 В частную спутниковую компанию с огромным убытком проникло государство. Оно будет контролировать платформу зондирования Земли и широкополосной связи 1
09.12.2020 «Альфастрахование» и «Ростелеком» предложили новую защиту для смартфонов 1
02.11.2020 «Ростелеком» запускает продажи электронных полисов ОСАГО 1
09.10.2020 «Ростелеком» и «Альфастрахование» запустили онлайн-страховку от несчастного случая 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Козловская Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11053 3
АльфаСтрахование СГ 403 3
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 56 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 251 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 507 1
Ингосстрах СПАО 485 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 555 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 439 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 56 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1547 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13820 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6257 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8609 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27175 1
Абсолют Страхование - Абсолюттех - Mafin - Эл Си Системс - страховая онлайн-платформа 5 1
Калмыкова Елена 3 2
Иваненко Владислав 24 1
Путин Владимир 3476 1
Россия - РФ - Российская федерация 168616 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6622 3
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 455 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6102 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10563 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6174 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 965 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7955 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54141 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478151, в очереди разбора - 724586.
Создано именных указателей - 202524.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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