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«Альфастрахование» и «Ростелеком» предложили новую защиту для смартфонов

Техника

«Альфастрахование» и «Ростелеком» запустили продажи страхового продукта «Защита экрана» для владельцев смартфонов. При повреждении дисплея клиенту не нужно искать сервисный центр для ремонта гаджета. В рамках сервиса «от двери к двери», который входит в страховую программу, курьер самостоятельно заберет устройство и вернет отремонтированный смартфон в удобное время и место.

Программа доступна в двух вариантах. Первый покрывает риски повреждения дисплея устройства вследствие залива водой или в результате внезапного прекращения работоспособности, в том числе, из-за короткого замыкания. Второй вариант дополнительно защищает от механических повреждений при падении гаджета с высоты, при случайном ударе тяжелыми предметами и даже поломки во время ДТП.

Страховку можно оплатить на год или оформить подписку с ежемесячными списаниями. Страховая сумма, на которую можно осуществить замену дисплея, составляет до 30 тыс. руб.

«В современном мире сложно найти человека, который не пользовался бы смартфоном. Гаджеты делают нашу жизнь комфортной и удобной. Но повреждение или поломка таких устройств может привести к дополнительным, довольно серьезным расходам. Наличие страхового полиса позволит защитить семейный бюджет от незапланированных трат», — отметила Ирина Козловская, директор проектов офиса перспективных цифровых продуктов массового сегмента «Ростелекома».

«Ежегодно партнерские сервисные центры “Альфастрахования” ремонтируют около 11 тыс. устройств. Повреждения экранов — самая распространенная проблема, с которой сталкиваются владельцы смартфонов, и зачастую ремонт оказывается неоправданно дорогим. Страховая защита позволит компенсировать эти расходы и, что особенно актуально сегодня, починить устройство, даже не выходя из дома: курьер самостоятельно заберет телефон и доставит его в сервисный центр, а затем привезет обратно», – сказала Елена Калмыкова, руководитель проекта управления по работе с сетевыми партнерами «Альфастрахования».

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