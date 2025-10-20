Получите все материалы CNews по ключевому слову
Иннодата DPrice
DPrice — платформа оптимального динамического ценообразования для застройщиков.
|20.10.2025
|«Атомстройкомплекс» приступает к внедрению пилотного проекта платформы для оптимального динамического ценообразования DPrice 1
|27.06.2023
|«Магистрат-Дон» формирует цены с помощью платформы DPrice 1
