Получите все материалы CNews по ключевому слову
Егоров Руслан
УПОМИНАНИЯ
|15.08.2025
|«МТС Медиа» выводит онлайн-кинотеатр KION на рынок Кыргызстана 1
|18.06.2025
|Интернет-провайдер Skynet и Ivideon договорились о развитии систем видеонаблюдения и видеоаналитики в Киргизии 1
Егоров Руслан и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13574 1
|Скайнет Телеком 1 1
|Ivideon - Мобильные видеорешения 64 1
|Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1325 2
|Россия - РФ - Российская федерация 152036 2
|Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 495 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378260, в очереди разбора - 741450.
Создано именных указателей - 181065.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.