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Гоз Ольга
УПОМИНАНИЯ
|26.06.2025
|Более 25% ИБ-рынка занимают сегменты EPP, NGFW и SIEM 1
|05.07.2019
|Исследование Axoft и Astra Linux: сложности интеграции тормозят импортозамещение 1
Гоз Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2132 1
|Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 352 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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