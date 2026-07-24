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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 198233
ИКТ 15301
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Мероприятия 895

Абрамов Михаил

СОБЫТИЯ


24.07.2026 Европа ввела санкции против банков Ozon, Wildberries, разработчиков БПЛА и ПВО и крымского доменного регистратора 1
20.05.2025 Сервис «Апельсин» размещает информационные системы в защищенном облаке M1Cloud 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Абрамов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 192 1
Пергам Инжиниринг 7 1
Yandex - Яндекс 9175 1
ИКС 530 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 570 1
X5 Group - Перекрёсток 639 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1290 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1513 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 687 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9397 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14215 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24319 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7177 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3174 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1556 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 497 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2753 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6000 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1698 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12851 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18066 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6651 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34777 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64841 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3807 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1346 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12190 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2612 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 173 1
КПЛ - Коалиционная программа лояльности - Апельсиновая карта - Апельсин - программа лояльности 7 1
Лебедев Владимир 94 1
Россия - РФ - Российская федерация 165604 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4195 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13804 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1248 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2742 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8811 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460136, в очереди разбора - 728923.
Создано именных указателей - 198233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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