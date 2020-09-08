Расходы финансистов на ИТ упадут в 2020 г. и вырастут в 2021-м
Пандемия коронавируса заставила финансовую отрасль сократить расходы на ИТ и пересмотреть приоритеты. Но, по прогнозам аналитиков, уже в следующем году потребление информационных технологий предприятиями отрасли превзойдет прошлогодний уровень.
Падают все
Пандемия коронавируса негативно сказалась практически на всех отраслях, не стала исключением и финансовая. Финансовым учреждениям пришлось оперативно решать вопросы с переводом своих собственных сотрудников на удаленный режим работы, а также обеспечивать доступность услуг клиентам, как дистанционных, так и в продолжающих работать офисах (поход в банк разрешался даже в самые суровые периоды самоизоляции).
Переход на удаленную работу вызвал короткий всплеск закупок персональной компьютерной техники, однако в целом прогноз на 2020 г. у всех ведущих аналитических компаний нерадужный. IDC предсказывает падение рынка на 5%, Gartner — и вовсе на 8%.
Динамика мирового ИКТ-рынка
|Рост 2019/2018, %
|Рост 2020/2019*, %
|Устройства
|0,9%
|-12,4%
|Инфраструктура
|8,8%
|3,8%
|Программное обеспечение
|10,0%
|-1,9%
|ИТ-услуги
|4,7%
|-2,6%
|Итого: Рынок ИТ
|5,0%
|-5,1%
Источник: IDC, май 2020
* — прогноз
Как видно из таблицы, продуктовые группы пострадают в разной степени. Аналогично, по-разному скажется пандемия и на отраслях. По оценкам, в наибольшей степени она сказалась (и еще скажется) на «сфере гостеприимства» (турбизнес, гостиницы, общественное питание, транспорт), в наименьшей (а то и в лучшую сторону) — на медицине и госуправлении.
ИТ в финансовом секторе, по оценке Gartner, будут чувствовать себя чуть лучше, чем «в среднем» — расходы на информационных технологии в 2020 г. упадут на 4,7%, до $514 млрд (траты на ИТ в целом, как уже говорилось, по прогнозу Gartner, снизятся на 8%).
Проблемы и перспективы ИТ в финансовом секторе
Как полагает Джефф Кейси (Jeff Casey), старший аналитик Gartner, новые условия работы заставят финансовые компании изменить свои организационные структуры и рабочие процессы, пересмотреть способы взаимодействия с клиентами. А также сменить приоритеты инициатив по модернизации.
В начале эпидемии компаниям отрасли пришлось оперативно создавать удаленные рабочие места и обучать сотрудников удаленной работе, в авральном режиме готовиться к возможным сбоям в работе ИТ-систем, увеличивать «ширину» и надежность каналов удаленного обслуживания и самообслуживания. А также «успокаивать нервных инвесторов», изыскивая способы получения доходов в новых условиях «для обеспечения непрерывной жизнеспособности бизнеса».
Теперь, по мнению Джеффа Кейси, финансовые структуры ускорят создание проектов по автоматизации работы, такие как чат-боты для общения с клиентами, внедрение программных роботов для автоматизации офисных функций.
В результате уже в 2021 г., по прогнозу Gartner, расходы на технологии в банковской сфере и в индустрии ценных бумаг вырастут на 6,6% и превысят «доковидный» уровень.
|Затраты в 2019 г., $млрд
|Рост затрат в 2019 г., %
|Затраты в 2020 г., $млрд
|Рост затрат в 2020 г., %
|Затраты в 2021 г., $млрд
|Рост затрат в 2021 г., %
|Внутренние ИТ-службы
|92,043
|2,1
|87,871
|-4,5
|88,999
|1,3
|Корпоративное ПО
|100,822
|11,8
|100,58
|-0,2
|112,016
|11,4
|ИТ-услуги
|204,536
|5
|195,576
|-4,4
|209,812
|7,3
|Устройства
|33,216
|5,9
|29,199
|-12,1
|30,673
|5,1
|Коммуникационные сервисы
|77,285
|1,3
|72,946
|-5,6
|76,131
|4,4
|Дата-центры
|31,218
|1
|27,757
|-11,1
|30,189
|8,8
|Всего
|539,121
|4,9
|513,928
|-4,7
|547,82
|6,6
Источник: Gartner, 2020
Больше всего сократятся затраты на персональные устройства, которые многие банки закупали в начале эпидемии, а также на центры обработки данных. Расходы на ПО почти не пострадают, однако стоит учитывать, что в 2019 г. они росли самыми высокими темпами.
Вообще, если посмотреть на скачок затрат («рост в 2019 г. минус рост в 2020 г.»), то в наибольшем проигрыше окажутся поставки устройств (средний рост на 5,9% в 2019 г. и резкое падение в 2020-м на 12,1%), дата-центры (маленький рост и резкое падение) и корпоративное ПО (высокий уровень роста и небольшое падение).
Затраты на ИТ-услуги (крупнейшая статья ИТ-расходов банков) в 2019 г. выросли на 5%, а в 2020-м они упадут на 4,4%, при этом, как полагают в Gartner, их важнейшие характеристики (размеры и условия, типы сделок) существенно изменятся, поскольку многие крупные трансформационные проекты будут отменены или сокращены.
Впрочем, уже в 2021 г., как полагает Джефф Кейси, рост на 7,3% позволит тратам на услуги превысить «доковидный» уровень. «Расходы на ИТ-услуги начнут расти по мере того, как банки ускорят инициативы по модернизации с измененными приоритетами в 2021 году», — говорит он.