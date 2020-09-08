Расходы финансистов на ИТ упадут в 2020 г. и вырастут в 2021-м

Пандемия коронавируса заставила финансовую отрасль сократить расходы на ИТ и пересмотреть приоритеты. Но, по прогнозам аналитиков, уже в следующем году потребление информационных технологий предприятиями отрасли превзойдет прошлогодний уровень.

Падают все

Пандемия коронавируса негативно сказалась практически на всех отраслях, не стала исключением и финансовая. Финансовым учреждениям пришлось оперативно решать вопросы с переводом своих собственных сотрудников на удаленный режим работы, а также обеспечивать доступность услуг клиентам, как дистанционных, так и в продолжающих работать офисах (поход в банк разрешался даже в самые суровые периоды самоизоляции).

Переход на удаленную работу вызвал короткий всплеск закупок персональной компьютерной техники, однако в целом прогноз на 2020 г. у всех ведущих аналитических компаний нерадужный. IDC предсказывает падение рынка на 5%, Gartner — и вовсе на 8%.

Динамика мирового ИКТ-рынка





Рост 2019/2018, % Рост 2020/2019*, % Устройства 0,9% -12,4% Инфраструктура 8,8% 3,8% Программное обеспечение 10,0% -1,9% ИТ-услуги 4,7% -2,6% Итого: Рынок ИТ 5,0% -5,1%

Источник: IDC, май 2020 * — прогноз

Как видно из таблицы, продуктовые группы пострадают в разной степени. Аналогично, по-разному скажется пандемия и на отраслях. По оценкам, в наибольшей степени она сказалась (и еще скажется) на «сфере гостеприимства» (турбизнес, гостиницы, общественное питание, транспорт), в наименьшей (а то и в лучшую сторону) — на медицине и госуправлении.

ИТ в финансовом секторе, по оценке Gartner, будут чувствовать себя чуть лучше, чем «в среднем» — расходы на информационных технологии в 2020 г. упадут на 4,7%, до $514 млрд (траты на ИТ в целом, как уже говорилось, по прогнозу Gartner, снизятся на 8%).

Проблемы и перспективы ИТ в финансовом секторе

Как полагает Джефф Кейси (Jeff Casey), старший аналитик Gartner, новые условия работы заставят финансовые компании изменить свои организационные структуры и рабочие процессы, пересмотреть способы взаимодействия с клиентами. А также сменить приоритеты инициатив по модернизации.

В начале эпидемии компаниям отрасли пришлось оперативно создавать удаленные рабочие места и обучать сотрудников удаленной работе, в авральном режиме готовиться к возможным сбоям в работе ИТ-систем, увеличивать «ширину» и надежность каналов удаленного обслуживания и самообслуживания. А также «успокаивать нервных инвесторов», изыскивая способы получения доходов в новых условиях «для обеспечения непрерывной жизнеспособности бизнеса».

Теперь, по мнению Джеффа Кейси, финансовые структуры ускорят создание проектов по автоматизации работы, такие как чат-боты для общения с клиентами, внедрение программных роботов для автоматизации офисных функций.

В результате уже в 2021 г., по прогнозу Gartner, расходы на технологии в банковской сфере и в индустрии ценных бумаг вырастут на 6,6% и превысят «доковидный» уровень.





Расходы на ИТ в финансовой сфере, $ млрд в 2019-2021 гг.

Затраты в 2019 г., $млрд Рост затрат в 2019 г., % Затраты в 2020 г., $млрд Рост затрат в 2020 г., % Затраты в 2021 г., $млрд Рост затрат в 2021 г., % Внутренние ИТ-службы 92,043 2,1 87,871 -4,5 88,999 1,3 Корпоративное ПО 100,822 11,8 100,58 -0,2 112,016 11,4 ИТ-услуги 204,536 5 195,576 -4,4 209,812 7,3 Устройства 33,216 5,9 29,199 -12,1 30,673 5,1 Коммуникационные сервисы 77,285 1,3 72,946 -5,6 76,131 4,4 Дата-центры 31,218 1 27,757 -11,1 30,189 8,8

Источник: Gartner, 2020

Больше всего сократятся затраты на персональные устройства, которые многие банки закупали в начале эпидемии, а также на центры обработки данных. Расходы на ПО почти не пострадают, однако стоит учитывать, что в 2019 г. они росли самыми высокими темпами.

Вообще, если посмотреть на скачок затрат («рост в 2019 г. минус рост в 2020 г.»), то в наибольшем проигрыше окажутся поставки устройств (средний рост на 5,9% в 2019 г. и резкое падение в 2020-м на 12,1%), дата-центры (маленький рост и резкое падение) и корпоративное ПО (высокий уровень роста и небольшое падение).

Затраты на ИТ-услуги (крупнейшая статья ИТ-расходов банков) в 2019 г. выросли на 5%, а в 2020-м они упадут на 4,4%, при этом, как полагают в Gartner, их важнейшие характеристики (размеры и условия, типы сделок) существенно изменятся, поскольку многие крупные трансформационные проекты будут отменены или сокращены.

Впрочем, уже в 2021 г., как полагает Джефф Кейси, рост на 7,3% позволит тратам на услуги превысить «доковидный» уровень. «Расходы на ИТ-услуги начнут расти по мере того, как банки ускорят инициативы по модернизации с измененными приоритетами в 2021 году», — говорит он.