ИТ во время пандемии. Как директор по информационным технологиям должен изменить работу своей компании

Все больше предприятий отправляют сотрудников работать из дома. Одни по доброй воле, другие — по рекомендациям государственных органов. Для кого-то из сотрудников это более-менее привычная процедура, кто-то впервые сталкивается с регулярной работой вне офиса. Для ИТ-директоров обеспечение работы в новых условиях — суровое испытание. Но и, как водится, шанс для развития инфраструктуры.

Средняя готовность, высокая обеспокоенность

В ходе опроса, проведенного на вебинаре Gartner по непрерывности бизнеса, прошедшего в начале марта, только 12% респондентов (из 1,5 тыс. участников мероприятия) выразили уверенность, что их компании хорошо подготовлены к эпидемии. 56% сказали, что в той или иной мере готовы, 11% признались в том, что скорее не готовы или не готовы к ней полностью. Остальные отмолчались.

При этом 26% полагали, что бизнес от коронавируса не пострадает или пострадает незначительно, 57% ожидали снижения деловой активности, еще 16% — существенных проблем. А 1% даже высказал опасение, что компания вообще прекратит функционирование.





Источник: Gartner, 2020

Комментируя результаты опроса, в Gartner отметили, что, как правило, в компаниях есть политики, позволяющие справиться со многими проблемами, которые вызывает коронавирус. Однако беда в том, что принцип «Пока гром не грянет...» интернационален и на практике с принятием мер запаздывают, а когда их начинают применять, выясняется, что заранее запланированных мер уже недостаточно...

Так, во время вебинара вопрос «Что будет делать компании, если один из сотрудников заболеет?» рассматривался, но скорее в теоретической плоскости. За прошедшие две недели на домашнюю работу была переведена существенная часть работников многих компаний (порой даже если у них не было заболевших коллег). И советы о том, как организовать «удаленку», стали весьма насущными .

Как организовать работу на дому

Рекомендаций на тему «как перестать беспокоиться и начать работать из дома» множество. Особенно — рекомендаций вынужденным домоседам. Они достаточно тривиальны.

Первое, что советуют новым надомникам — обеспечить себе удобное рабочее место. Если обычно дома пользовались ноутбуком — купить (или взять с работы) полноценный монитор, эргономичное кресло, пользоваться полноразмерной клавиатурой и «нормальной» мышкой, соблюдать приблизительно такой же режим дня, как и на работе и т. д. и т. п.

А, главное, убедить всех домашних, что пребывание дома — это не отпуск, а все та же работа. Последнее, как свидетельствует практика, очень трудно.

Что делать директору по ИТ

Рекомендации ИТ-директорам можно разбить на три главных раздела. Первый касется обеспечения функционирования ИТ-систем предприятия и поддержки удаленных пользователей. Второй — обеспечения безопасности удаленной работы. А третий — поддержке и совершенствованию работы с клиентами.

Корпоративные системы и удаленные пользователи

Главное для ИТ-директора — несмотря ни на что обеспечить работу главных корпоративных ИТ-систем. Маловажные работы по их совершенствованию можно и нужно отложить «на потом», но необходимо создать запасы критически важного оборудования и расходных материалов.

Также необходимо быть в курсе дел у поставщиков услуг и иметь представление о том, что делать, если, например, пандемия выкосит сотрудников облачного провайдера. Или где взять инженера по обслуживанию сетевой инфраструктуры, если твой собственный, несмотря на обилие емкостей с санитайзерами и мотивирующих плакатов, все-таки слег.

Для обеспечения взаимодействия с удаленными пользователями ИТ-директору необходимо понять их типичные рабочие процессы, оценить, насколько интенсивно они будут обращаться к ИТ-системам и обеспечить необходимую пропускную способность каналов для доступа к корпоративным ресурсам (на всякий случай стоит удостовериться, что у всех удаленных сотрудников есть достаточно качественный доступ в интернет).

А также обеспечить ИТ-поддержку новых (или по-новому востребованных) процессов — например корпоративного чата, систем аудио- и видеоконференций. Они должны быть удобны, безопасны и не требовать слишком высокой пропускной способности.

Безопасность превыше всего

В эпоху BYOD и «теневых ИТ » проблемами, которые доставляют удаленные пользователи, никого не удивить. Однако «размер имеет значение» — количество тех, кто будет пользоваться облачными дисками для обмена документами и незащищенным доступом — для доступа к «главным» ИТ-системам предприятия резко возрастет и будут они это делать не время от времени, а постоянно.

При этом не все сотрудники осознают, что от хакеров их теперь отделяет не корпоративный фаейрвол, а лишь бесплатный (как правило) антивирус. Такая ситуация — раздолье для хакеров, которые, конечно, постараются ею воспользоваться. Собственно — уже, в изобилии начали создаваться фишинговые сайты, посвященные распространению коронавируса.

Соответственно, задачи ИТ-отдела — предостеречь сотрудников от излишнего любопытства и обеспечить им какие-то дополнительные средства защиты, например — надежное VPN-соединение и средства обмена файлами; обеспечить безопасность пользовательских устройств, надежность процесса их идентификации при подключении к корпоративным ресурсам.

И, конечно, надо наладить процесс обучения — и новым рабочим процессам и следованию политики безопасности.

Возможности для бизнеса

Цифровые платформы взаимодействия с поставщиками и клиентами есть практически во всех компаниях. В условиях тенденции к минимизации общения они начинают играть гораздо большую роль, даже в B2B-сегменте, тяготеющем к личному общению поставщиков с заказчиками. Выиграют те компании, которые смогли грамотно оцифровать процессы взаимодействия с покупателями: предоставления им информации о товарах, размещения заказов, отслеживания их доставки.

Поскольку далеко не всякий товар или услуга могут быть куплены в процессе самообслуживания, то на ИТ-отдел ложится и задача обеспечения удаленного взаимодействия сотрудников с заказчиками. Безопасного, комфортного и надежного — огрехи в видеоконференцсвязи, терпимые во внутрикорпоративной среде, нетерпимы при взаимодействии с внешними контрагентами.

Фраза про то, что кризис — это и новые возможности, навязла на зубах, однако для ИТ-директора сейчас самое время убедить бизнес-руководство, что инвестиции в ИТ — это инвестиции в бизнес.