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В Москве заработал бесплатный сотовый оператор

Телеком Мобильная связь Техника
, Текст: Валерия Шмырова

Виртуальный сотовый оператор DANYCOM.Mobile, использующий сети Tele2, предлагает тариф «Бесплатный» на территории 50 регионов России, включая Москву. Ежемесячная абонементная плата отсутствует, но абонент получает рекламные рассылки SMS-агрегатора DANYCOM, что позволяет компании зарабатывать.

Бесплатная связь

На территории 50 регионов России, включая Москву, начала работу бесплатная для абонента сотовая связь. Речь идет о тарифе «Бесплатный» сотового оператора DANYCOM.Mobile. Тариф предлагает 30 минут в месяц на звонки другим операторам, 50 SMS-сообщений, 1 ГБ интернет-трафика и безлимит на общение внутри сети DANYCOM.Mobile.

Директор по стратегическому маркетингу группы компаний DANYCOM Олег Терещук рассказал CNews, что цена на услуги оператора в поездках по России не меняется, скрытых подписок тоже нет. Всего у DANYCOM.Mobile пять тарифных планов: кроме «Бесплатного» в линейку входят «Кислород», «Азот», «Неон» и «Гелий». Ежемесячная плата для первых трех составляет 199 руб., 349 руб. и 499 руб. соответственно, в тарифе «Гелий» каждая секунда разговора, мегабайт трафика и каждое SMS оплачиваются отдельно.

Зачем нужен бесплатный тариф

По просьбе CNews в компании пояснили, в чем заключается коммерческий смысл запуска абсолютно бесплатного тарифа сотовой связи. Дело в том, что группе компаний DANYCOM принадлежит не только мобильный оператор, но также SMS-агрегатор DANYCOM.SMS и курьерская служба DANYCOM.Express. Тариф «Бесплатный» способствует кросс-продажам этих сервисов.

Абонентам тарифа «Бесплатный» приходят различные рекламные SMS, рассылаемые агрегатором. Компания поясняет, что доставлять сообщения своим абонентам гораздо дешевле, чем чужим, поэтому имеет смысл наращивать собственную абонентскую базу, в том числе предлагая бесплатный тариф. SMS-агрегатор DANYCOM работает и с другими российскими операторами, от которых получает за рекламные рассылки вознаграждение в размере от 2% до 9% стоимости сообщения. Если же SMS рассылаются собственным абонентам, прибыль получается стопроцентной.

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В России работает бесплатная сотовая связь

Кроме того, абоненты «Бесплатного» получают рассылки партнеров DANYCOM, что также увеличивает выручку компании. Наконец, абонентам предлагаются оплачиваемые услуги связи сверх пакета и различные дополнительные направления, такие как геоаналитика, верификация, скоринг, лидогенерация, мобильная реклама и т. д.

География распространения

Как пояснил коммерческий директор группы компаний DANYCOM Игорь Ксенофонтов, оператор работает в 32 областях, восьми республиках, шести краях и двух автономных округах России, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Последними в список регионов обслуживания были добавлены Московская, Ленинградская, Псковская, Владимирская области и Чувашская Республика.

У компании есть возможность доставить SIM-карты по территории площадью более 10 млн кв. км., то есть их могут получить около 96 млн россиян. SIM-карта доставляется бесплатно, заказать ее можно на сайте оператора. По данным самой компании, в конце июня 2019 г. у DANYCOM.Mobile насчитывалось около 160 тыс. абонентов.

DANYCOM.Mobile — это виртуальный оператор, который использует сети Tele2. Там, где нет покрытия Tele2, оператор пользуется вышками партнеров. В тестовом режиме DANYCOM.Mobile работает с декабря 2017 г., в коммерческом — с июня 2018 г. Штаб-квартира компании находится в Краснодаре.

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