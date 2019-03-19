Выручка облачного бизнеса «Крока» в 2018 г. превысила 1,35 миллиарда

Облачная выручка «Крока»

Входящая в группу «Крок» компания «Крок облачные сервисы» по итогам 2018 г. продемонстрировала выручку в 1,351 млрд руб. Об этом рассказал Максим Березин, директор по развитию данной организации — облачного-провайдера, специализирующегося на размещении и поддержке бизнес-критичных сервисов заказчиков на базе собственной сети дата-центров.

По данным топ-менеджера, упомянутый показатель превосходит выручку предыдущего года примерно на 30% — в 2017 г. она составила 1,039 млрд руб. При этом в целом выручка облачного бизнеса «Крока» растет третий год подряд. В 2016 г. она была на уровне 832 млн руб., в 2015 г. — 582 млн руб. Организация не зарегистрирована как отдельное юрлицо, поэтому сопоставить эти данные с более ранними официальными показателями возможным не представляется.

«На 27% выросла клиентская база, при этом средний чек из расчета на одного клиента составил почти 400 тыс. руб. в месяц, — говорят в компании. — Драйвером роста стал пересмотр стратегии развития продуктов и клиентского сервиса. Компания сделала ставку на разработку продуктового портфолио, усиление консалтинговой экспертизы и дальнейшее технологическое развитие платформы».

Облачное подразделение «Крока» отчиталось о росте выручки третий год подряд

В целом, в «Кроке» отмечают, что в начале 2019 г. облачному бизнесу компании исполняется ровно десять лет — с момента появления собственной облачной платформы. «Разработка собственной облачной платформы началась в 2009 г., — вспоминают в компании. — В 2010 г. состоялся ее официальный коммерческий запуск. На тот момент услугами пользовалось менее 10 организаций, сегодня клиентами облака “Крок” являются более 300 компаний».

Структура клиентской базы

В общей структуре выручки облачного бизнеса «Крока» большая ее часть приходится на клиентов из финансового сектора. Они в 2018 г. принесли компании 24,7% от полученных денег. Порядка 19,2 % приходится на ритейл, 10,5% — на промышленность и ТЭК, 5,4 — на сельское хозяйство, 5% — на сферу услуг (включая цифровые), 2,2% — на транспорт, 2,1% — на телеком.

Госсектор в структуре облачной выручки занимает предпоследнее место — на него приходится 1,8%. Клиенты из строительной сферы сформировали 1,2% оборота компании. И примерно 28% клиентов «Крока облачные сервисы» по конкретным отраслям не сегментированы.

Среди конкретных клиентов в компании упоминают Castorama, «Русагро», Teradata, «М.видео», Tutu.ru. За все время существования облачного бизнеса «Кроком» было реализовано порядка 2 тыс. проектов.

Как устроено облако «Крока»

Облако «Крока» преимущественно построено на базе решений Dell EMC. В частности они были задействованы при создании серверной инфраструктуры и программно-управляемого хранилища. «Использование открытых технологий дало возможность вносить изменения в программный код платформы и благодаря этому оперативно реализовывать новые сервисы и идеи», — указывают в организации. На данный момент облако «Крок» имеет гарантированную производительность до 100 тыс. IOPS — операций ввода вывода в секунду.

«Сегодня облако “Крок” — это инфраструктура на базе сети трех ЦОД уровня TIER III, — отмечает продукт-менеджер “Крок облачные сервисы” Сергей Зинкевич, — Клиентам мы предлагаем портфель из десятка продуктовых решений, разработанных с учетом множества сценариев использования: от создания тестовых сред для разработчиков до открытия регионального филиала транснациональной корпорации».