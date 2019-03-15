«Дочка» НКК не позволила РЖД свернуть полуторамиллиардную закупку ПК на Windows 10

Дочерняя структура НКК с помощью ФАС добилась возобновления закупки РЖД 16 тыс. АРМов на 1,44 млрд руб. Накануне закупка была признана несостоявшейся в связи с отклонением всех заявок претендентов.

«Отменить отмену»

Как выяснил CNews, входящая в «Национальную компьютерную корпорацию» (НКК) компания «Смарт текнолоджис» добилась реанимации ранее свернутого тендера «Российских железных дорог» (РЖД) на поставку вычислительной техники с начальной ценой контракта в 1,44 млрд руб. Это следует из сопоставления данных на сайте госзакупок с документами Федеральной антимонопольной службой (ФАС), куда «Смарт текнолоджис» обратилась с жалобой на действия госзаказчика, признавшего накануне тендер несостоявшимся.

Рассматриваемая закупка была запущена РЖД 26 декабря 2018 г. в формате электронного аукциона. На участие в нем было подано четыре заявки, в том числе от «Смарт текнолоджис». Названия других участников в публичном доступе не представлены.

Рассмотрение этих заявок произошло 14 февраля 2019 г., в результате чего всем претендентом в допуске к торгам было отказано. Одна из компаний не внесла обеспечение аукционной заявки. Три остальные не указали артикулы для части предложенного «железа».

«Смарт текнолоджис», чья заявка оказалась в числе трех последних, с решением тендерной комиссии не согласилась и пожаловалась на РЖД в антимонопольное ведомство. В ФАС по итогам рассмотрения жалобы 21 февраля 2019 г. ее доводы признали обоснованными.

Из-за жалобы участника реанимирована ИТ-закупка РЖД на 1,44 миллиарда

Блюстители закона удостоверились, что техпредложение заявителя включает перечень всех необходимых характеристик предлагаемого к поставке товара, в то время как «положения Гражданского кодекса РФ не содержат понятия такого средства индивидуализации товара как “артикул и марка” и не устанавливают обязанность производителя иметь торговую марку и артикул в обязательном порядке».

В результате ФАС предписала РЖД отменить протокол рассмотрения заявок и возобновить процедуру определения поставщика. На основании этого предписания РЖД 11 марта опубликовали уведомление о том, что новое рассмотрение заявок состоится 25 марта, а торги — 27 марта.

Отметим, что на ранней стадии осуществления этой закупки в ФАС на РЖД также пожаловался концерн «Автоматика» — дочерняя структура «Ростеха». Организация посчитала неправомерным установление на тендере требования «о наличии у участника закупки опыта на допуск к участию в аукционе». ФАС эту позицию поддержала, обязав РЖД устранить нарушения. Является ли «Автоматика» одним из участников аукциона, из публичных документов не ясно.

Что именно закупает РЖД

Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, в рамках реанимированного тендера РЖД намерены приобрести 16 тыс. автоматизированных рабочих мест (АРМ) по стартовой цене без малого 90 тыс. руб. за штуку.

В состав АРМа должен войти вычислительный блок на процессоре с числом ядер не менее четырех, с базовой частотой не менее 3,6 ГГц, с кэш-памятью не менее чем на 6 Мбайт, памятью DDR 4 объемом не менее 8 Гбайт, SSD-накопителем не менее 256 Гбайт.

Размеры корпуса должны уложиться в рамки 110 на 340 на 310 мм. Предустановленная ОС — Windows 10 Pro (64-bit).

Также в комплект поставки должны войти ЖК-монитор 1920х1080 Full HD, соединительный комплект кабелей для подключения питания монитора, Ethernet-кабель не менее 2 м, клавиатура, мышь, кабель питания.

Поставка оборудования по условиям техзадания должна быть осуществлена не позднее 25 мая 2019 г. Получателями техники станут различные подразделения РЖД по всей России — от Калининграда до Хабаровска.

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