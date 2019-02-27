Microsoft в России меняет президента

Смена директора в российском Microsoft

Как стало известно CNews, новым президентом Microsoft в России станет Кристина Тихонова. Она приступит к исполнению обязанностей 15 марта 2019 г. На своем новом посту Тихонова сменит Томаша Боченека (Tomasz Bochenek), который занял эту должность 31 августа 2017 г. Он продолжит работать вместе с Кристиной, чтобы при поддержке руководства российского офиса обеспечить плавную передачу дел и непрерывность бизнеса для заказчиков и партнеров. Тихонова же будет подчиняться Филиппу Роже (Philippe Rogge), президенту Microsoft в Центральной и Восточной Европе.

Пресс-служба Microsoft на вопрос CNews о причинах смены руководителя сообщила, что периодическая ротация руководителей – это обычная бизнес-практика международных компаний.

«Мы благодарны Томашу Боченеку за его вклад, лидерские качества и бизнес-чутье, которые он продемонстрировал на этом посту, – отметили в Microsoft. – Мы уверены, что Кристина станет его успешным преемником на позиции президента Microsoft в России».

Кристина Тихонова станет новым президентом Microsoft в России

«Меня вдохновляют технологии и то, как они изменяют нашу жизнь, поэтому миссия Microsoft – дать возможность каждому человеку и каждой организации на планете достигать большего – находит отклик в моем сердце и воодушевляет меня сконцентрироваться на том, чтобы помочь нашим заказчикам и партнерам быть успешными на пути цифровой трансформации, – прокомментировала Кристина Тихонова свое назначение. – Я с нетерпением жду возможности возглавить Microsoft в России, чтобы в тесном сотрудничестве с прекрасной российской командой внести свой вклад в развитие бизнеса компании в России».

Трудовая биография Кристины Тихоновой

Кристина Тихонова хорошо известна российскому рынку своей карьерой и более чем 20-летним опытом в сфере управления, продаж, развития бизнеса и построения стратегий. До прихода в Microsoft она занимала позицию старшего вице-президента по продажам в инвестиционной компании ESW Capital в США. Большую часть своей профессиональной деятельности Кристина посвятила телекоммуникационной индустрии: она занимала руководящие посты в компаниях VEON (бывший Vimpelcom, материнская компания оператора «Билайн»), Nokia Networks, Nec, Mitsui & Co и др.

В Nokia Networks она проработала более 10 лет, сначала в должности президента Nokia-Siemens Network в России, а затем в качестве вице-президента, руководителя Восточного региона Nokia Networks. Также Кристина занимала позицию CTO (Chief Transformational Officer) в VEON Евразии. Кристина прошла курс Executive MBA при Российской академии наук и Кингстонском университете (Англия), а также получила диплом с отличием Санкт-Петербургского университета по специальности «Экономика и финансы».

Предшественники Кристины Тихоновой

О назначении Томаша Боченека, занимавшего пост операционного директора (COO) российского офиса Microsoft, на должность директора впервые стало известно в конце июня 2017 г. В свою должность он вступил 31 августа 2017 г., сменив Павла Бетсиса, который решил сосредоточиться на собственных проектах за пределами России.

Бетсис, до прихода в Microsoft возглавлявший российский офис Cisco, проработал на данном посту три года после ухода своего предшественника Николая Прянишникова в июле 2014 г. Прянишников, успевший поработать в «Вымпелкоме» в должностях первого вице-президента, коммерческого директора и исполнительного вице-президента, возглавил российское представительство Microsoft В 2009 г., а в 2014 г. он перешел на должность вице-президента корпорации по странам Центральной и Восточной Европы, уступив позицию Бетсису. Осенью 2015 г. Прянишников окончательно распрощался с Microsoft и 3 сентября 2015 г. он занял пост гендиректора «Русской фитнес группы» (РФГ), который сохраняет за собой и по сей день.

До Николая Прянишникова российское представительство Microsoft с 2004 по 2008 гг. возглавлял Биргер Стен (Birger Steen). Спустя два года после своего ухода, в сентябре 2010 г., Стена назначили президентом компании Parallels, а в феврале 2011 г. – генеральным директором. В настоящее время он работает в должности советника в эстонской инвестиционной компании Spring Capital.

Ольга Дергунова, предшественница Биргера Стена, руководившая российским офисом Microsoft с 1995 по 2004 гг., покинув Microsoft, стала заместителем президента – председателя правления банка ВТБ. С марта 2018 г. она также является независимым директором компании IBS.