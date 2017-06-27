Microsoft в России определилась с новым главой

В российском офисе Microsoft объявили о назначении нового президента. На смену Павлу Бетсису через два месяца придет Томаш Боченек, на данный момент занимающий пост операционного директора компании в нашей стране.

Смена директора в российском Microsoft

Новым президентом Microsoft в России станет Томаш Боченек (Tomasz Bochenek), на данный момент занимающий пост операционного директора (COO) российского офиса компании. В свою должность он вступит с 31 августа 2017 г., сменив Павла Бетсиса, который останется в компании до конца лета для передачи дел. Боченек будет подчиняться Дону Грэнтаму, президенту Microsoft в Центральной и Восточной Европе. Об этом CNews сообщили в пресс-службе организации.

С сегодняшнего дня Боченек начнет тесно сотрудничать с российским бизнесом и партнерской экосистемой, сосредоточившись на внедрении облачных технологий и цифровой трансформации на российском рынке.

Павел Бетсис рассказал CNews, что завершить операционную деятельностью и в какой-то момент покинуть компанию он планировал давно. «Это связано с личными жизненными планами, — пояснил он. — На данный момент я не рассматриваю никакие операционные виды деятельности в компаниях. Я намерен заниматься инвестиционной деятельностью, кое-какие проекты уже запущены. Также рассматриваю участие в советах директоров различных компаний».

Трудовая биография Томаша Боченека

Томаш Боченек работает в ИТ-индустрии более 25 лет. Он получил ученую степень в области электротехники в Варшавском технологическом университете и степень магистра делового администрирования в Открытом университете в Великобритании и в Университете Миннесоты.

Новый глава Microsoft в России Томаш Боченек

После работы в таких компаниях как Hyundai, Compaq и IBM, в 2000 году он присоединился к Microsoft в качестве генерального директора Microsoft в Польше. Под его руководством рост бизнеса компании на этом рынке превысил 200%.

В 2005 г. Боченек был назначен вице-президентом по продажам и маркетингу в Центральной и Восточной Европе. В зону его ответственности входило развитие продаж, маркетинга и услуг в регионе. Следующие три года он занимал позицию генерального менеджера по потребительским рынкам в Центральной и Восточной Европе.

Уход Павла Бетсиса

О возможном уходе со своего поста Павла Бетсиса CNews стало известно в начале июня 2017 г. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что у Бетсиса истекает трехлетний контракт, который он не намерен продлевать.

Павел Бетсис занял пост три года назад после ухода своего предшественника Николая Прянишникова в июле 2014 г. Назначение совпало с началом экономического кризиса, введением антироссийских санкций и усилением политики импортозамещения в России.

Тем не менее, как сообщил источник, бизнес российского представительства Microsoft в России не сократился, а в последние два года показывает небольшой рост (около 2–5% в долларах в финансовом году, закончившемся 1 июля 2016 г., и от 10 до 15% в финансовом году, который завершится 1 июля 2017 г.)

В последние три года поставки Microsoft в российские госучреждения сократились, хотя на них никогда не приходилось более 15%, подчеркивал источник, знакомый с ситуацией. Также в связи со снижением покупательской способности в России упал и бизнес в потребительском сегменте. Однако небольшой рост в последние два года компании обеспечили крупные корпоративные клиенты и компании малого и среднего бизнеса.

В самой Microsoft данную информацию не прокомментировали ответив, что компания не раскрывает финансовые показатели в России.