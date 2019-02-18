Прогноз CNews сбылся. Минкомсвязи избавилось от руководства своей структуры, координирующей ИТ в министерствах

В ЦЭКИ — структуре Минкомсвязи, координирующей информатизацию в министерствах, сменилось руководство. Своего поста лишился гендиректор организации, предположительно являющийся фигурантом как минимум двух доследственных проверок МВД и обвиняемый участниками рынка в коррупции. Также вакантной стала должность первого замдиректора, занимаемая ранее человеком, чье имя связано с крайне подозрительными коммерческими контрактами ЦЭКИ.

Отставка Романа Урнышева

Как и прогнозировал CNews, в подведомственном Минкомсвязи «Центре экспертизы и координации информатизации» (ЦЭКИ) сменилось руководство. Главой организации в статусе исполняющего обязанности гендиректора, что также предсказывал CNews, стал Павел Буяджи, до этого занимавший пост замруководителя дирекции B2B в «Сбербанке-АСТ».

Смещенный им экс-гендиректор Роман Урнышев, пробывший главой ЦЭКИ с июня 2016 г., покинул Центр. Информация об этом отражена на сайте ЦЭКИ в разделах «Руководство» и «Структура организации». В справке о Павле Буяджи сообщается, что приказ о его назначении был подписан в Минкомсвязи 14 февраля.

Вместе с Урнышевым ЦЭКИ покинул и его первый заместитель — Петр Шуленков. Эта должность в Центре сейчас вакантна.

В базе ЕГРЮЛ кадровые перестановки в ЦЭКИ пока не отражены. Гендиректором организации все так же заявлен Роман Урнышев.

Новый глава ЦЭКИ Павел Буяджи

Пресс-служба Минкомсвязи заявила CNews, что «перед Павлом Буяджи поставлены задачи по развитию отраслевой экспертизы в области информатизации и созданию проектного офиса Минкомсвязи России — дирекции национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Роман Урнышев покинул пост директора ФГБУ «ЦЭКИ» в связи с переходом на другую работу».

Чем занимается ЦЭКИ, и что могло быть не так с Урнышевым

В конце декабря 2018 г. CNews писал, что у предполагаемой на тот момент отставки Урнышева может быть целый ряд веских нелицеприятных причин. По данным редакции, один из аспектов его управленческой активности стал предметом интереса МВД, которое в течение нескольких месяцев осуществляло в его отношении доследственную проверку. Ее результаты CNews пока не известны.

Здесь надо пояснить, что основным видом деятельности ЦЭКИ является участие под эгидой Минкомсвязи в обязательном для федеральных госорганов (ФОИВов) процессе ежегодного утверждения их планов ведомственной информатизации. Процесс этот для госорганов происходит крайне сложно; для большей части ФОИВов — с огромными задержками. Экспертизу этих планов ЦЭКИ осуществляет бесплатно, за государственный счет.

Экс-гендиректор ЦЭКИ Роман Урнышев

Другой аспект деятельности ЦЭКИ связан с коммерческой экспертизой госконтрактов по линии ИТ. В соответствии с закупочным законодательством (44 ФЗ), госорганы обязаны осуществлять экспертизы исполнения всех своих контрактов. Они это могут делать как собственными силами, так и с участием внешних экспертов. Последние привлекаются на тендерной основе; ЦЭКИ в силу своей квалификации может принимать в этих тендерах участие.

По данным источников CNews, в последние годы второй, коммерческий аспект деятельности ЦЭКИ был использован руководством учреждения для создания коррупционного механизма скрытой формы оплаты за его «благосклонность» при оказании услуг в рамках первого, государственного.

Это обстоятельство могло не укрыться от нового руководства Минкомсвязи, но внимание правоохранительных органов пока привлекло другое. По словам одного из источников CNews, осведомленного о старте в отношении Урнышева доследственной проверки МВД, правоохранителей заинтересовали не коммерческие подряды ЦЭКИ, а какие-то из субподрядов на них. Организации, принимавшие участие в тендерах на субконтракты, подозреваются в аффилированности как друг с другом, так и с ЦЭКИ. Ранее проведенный CNews анализ баз ЕГРЮЛ и «Контур.фокус» позволяет судить о том, что подозрения МВД небеспочвенны.

Добавим, что в сложной схеме взаимодействия аффилированных структур важными фигурантами (наряду с другими) выступают вышеупомянутый Петр Шуленков, который, как и Урнышев, покинул ЦЭКИ, а также Дмитрий Мельничук, за которым должность замдиректора по развитию отраслевых проектов в ЦЭКИ сохранилась.

Относительно Урнышева стоит добавить, что в скором времени он также может стать фигурантом уголовного дела по итогам еще одной доследственной проверки. Она касается возможного нарушения им конституционных прав своих сотрудников посредством чтения их электронной переписки без их ведома. Если дело будет возбуждено (по ст. 137 или 138 УК в зависимости от трактовки), а вина чиновника доказана, то ему грозит штраф от 100 тыс. руб. или лишение свободы на срок до четырех лет.

Этапы карьеры Павла Буяджи

По информации на сайте ЦЭКИ, Павел Буяджи родился 18 февраля 1980 г. в г. Москве. В 2002 г. он окончил Московский государственный машиностроительный университет «МАМИ». В 2002-2005 гг. работал в коммерческих организациях на различных должностях. До 2014 г. в качестве исполнительного директора руководил компанией «Оптима лайн».

С 2014 по 2017 гг. Буяджи работал директором департамента развития бизнеса ОАО «Универсальная электронная карта», а с 2014 г. возглавил ООО «Единая транспортная карта». За период его руководства был реализован проект «Стрелка». «По итогам проекта более половины поездок в Подмосковье было оплачено посредством единой транспортной карты», — говорится на сайте его нового места работы.

Должность заместителя руководителя дирекции B2B «Сбербанка-АСТ» Буяджи занимал с 2017 г.

Трудовая биография Романа Урнышева

Как указано на сайте ЦЭКИ, Роман Урнышев родился в 1979 г. в Новосибирске. В 2001 г. он окончил Новосибирскую государственную академию экономики и управления (НГАЭиУ) по специальности «Финансы и кредит».

С 2001 г. по март 2008 г. он занимал различные должности в государственных и коммерческих организациях. В марте 2008 г. он становится директором «Многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области».

С ноября 2012 г. Урнышев работал в Минкомсвязи, в том числе в должности замдиректора департамента координации информатизации — с мая 2013 г. ЦЭКИ он возглавил в июне 2016 г.