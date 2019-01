Полностью рассекречен «ультрабюджетный» смартфон Xiaomi

Стали известны полные характеристики смартфона Xiaomi Redmi Go, которому прочат цену на уровне $50-70. Аппарат получил 5-дюймовый экран и процессор Snapdragon 425. Он будет работать под управлением Android Go — специальной версии Android для смартфонов с невысокими характеристиками.

«Ультрабюджетный» смартфон

В интернет-магазине Lazada, который работает в Юго-Восточной Азии, появились полные характеристики смартфона Xiaomi Redmi Go. На это обратил внимание филиппинский ресурс Revü, посвященный гаджетам. Еще не представленный Redmi Go китайского производителя Xiaomi профильные СМИ уже успели окрестить «ультрабюджетным». Стоимость устройства пока неизвестна, однако ценник ожидается на уровне $50-70.

Одновременно филиппинское подразделение Xiaomi опубликовало в Facebook фото смартфона с темным экраном, в котором Revü опознал будущий Redmi Go. Надпись на фото лаконично сообщает «Готов». В комментарии к фотографии компания отметила, что вскоре представит потребителю «нечто очень особенное».

Технические характеристики

Как выяснилось, за свои деньги покупатель получит смартфон с 5-дюймовым LCD-экраном, с разрешением 1280 х 720 пикселей и соотношением сторон 16:9. До этого циркулировала информация, что диагональ экрана составит 5,9 дюйма.

Аппаратной основой для новинки послужил четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425 с тактовой частотой ядра до 4,1 ГГц. За графику отвечает Adreno 308 GPU. Объем оперативной памяти составляет 1 ГБ, постоянной — 8 ГБ. Более ранние утечки прогнозировали 16 ГБ постоянной памяти. Возможна установка карты памяти MicroSD емкостью до 128 ГБ, для которой предусмотрен отдельный слот.

В сети появились характеристики Xiaomi Redmi Go

Основная камера получила разрешение 8 МП, хотя раньше ходили слухи о 13 МП, а фронтальная — 5 МП. Емкость аккумулятора составляет 300 мАч. Аппарат рассчитан на две SIM-карты и поддерживает LTE/4G. Смартфон имеет габариты 140,4 мм х 701 мм х 8,35 мм при весе 137 г. Новинка доступна в черном и синем цвете.

Операционная система

Redmi Go будет работать под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo (Go Edition). Напомним, эта ОС была создана компанией Google специально для бюджетных смартфонов. Представленная в мае 2017 г., она требует всего 512 МБ оперативной памяти и способного работать при таком количестве памяти процессора. Предполагается, что смартфоны с оперативной памятью менее 1 ГБ будут получать Android Go автоматически. ОС является продолжением инициативы Google по созданию дешевых смартфонов для пользователей из развивающихся стран Android One.

Приложения в Android Go оптимизированы под медленный интернет и небольшую память, также создана специальная версия Play Store, которая предлагает пользователю именно такие приложения. Одновременно с запуском Android Go компания запустила программу Building for Billions, которая должна помочь разработчикам в создании нетребовательных к ресурсам приложений.

Первым смартфоном, на который была предустановлена Android Go, стал Alcatel 1X, представленный на Всемирном мобильном конгрессе (MWC) 2018 в Барселоне, Испания. По отзывам журналистов, которые держали смартфон в руках, ОС пока работает неудовлетворительно.