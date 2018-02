Специальный Android для дешевых смартфонов работает «как будто сломанный»

Android Go, разработанный специально для бюджетных устройств, была предустановлена на свой первый смартфон — Alcatel 1X. Журналисты, у которых была возможность протестировать устройство, отмечают постоянные сбои и зависания в его работе — при том, что теоретически Android Go должно хватать в два раза меньше памяти, чем есть у Alcatel 1X.

Дебют Android Go

Мобильная операционная система Android Oreo (Go Edition), созданная компанией Google специально для бюджетных смартфонов, пока что работает на них крайне плохо. Об этом свидетельствует демонстрация первого смартфона, на который Android Go была предустановлена производителем. Этим смартфоном стал Alcatel 1X, представленный на Всемирном мобильном конгрессе (MWC) 2018 в Барселоне, Испания.

Неудовлетворительную работу Alcatel 1X засвидетельствовали сотрудники издания The Verge. Один из представленных аппаратов завис, когда редактор The Verge Влад Савов (Vlad Savov) попытался перетащить иконку на рабочем столе. Еще один смартфон продемонстрировал крайне медленную работу в руках журналиста The Verge Джейкоба Кастренакеса (Jacob Kastrenakes).

«Такой медлительный, что ощущался как сломанный», — поделился впечатлениями Кастренакес. По его словам, каталог приложений каждый раз открывался после некоторой паузы, у камеры были проблемы с захватом изображения, а панель набора номера при открытии изменила разрешение с низкого на более высокое, что журналист ранее не считал возможным. Взяв в руки другой Alcatel 1X с Android Go, Кастренакес обнаружил, что он работает быстрее, однако все равно замирает на каждом действии.

Возможные причины

По мнению журналистов, одной из причин медленной работы Alcatel 1X является то, что этот смартфон изначально задумывался как привлекательный в ценовом отношение, но не выдающийся в плане производительности. Но судя по тому, как работает устройство, вдобавок к этому Android Go просто сама по себе не хочет функционировать гладко. Оптимизация, проведенная Google специально для улучшения качества работы на бюджетных устройствах, в данном случае не помогла.

Бюджетный смартфон Alcatel 1X работает под управлением ОС Android Go

Google и Alcatel попытались оправдать зависания Alcatel 1X. Google заявила, что на смартфон установлена не потребительская сборка Android Go. В свою очередь, Alcatel также подчеркнула, что на выставке представлен образец Alcatel 1X, находящиеся на стадии предпродакшна, поскольку поставки рыночных образцов начнутся только через два месяца.

Характеристики Alcatel 1X

Alcatel 1X оснащен экраном с диагональю 5,3 дюйма и разрешением 960 х 480 пикселей. Соотношение сторон экрана составляет 18:9. Аппарат, выполненный на базе четырехъядерного процессора MediaTek MT6739 с частотой до 1,5 ГГц, получит 1 или 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти.

Разрешение основной камеры Alcatel 1X будет составлять для разных вариаций смартфона 8 и 13 МП, фронтальная камера получила разрешение 5 МП. Емкость батареи равна 2460 мАч, подзарядка осуществляется через порт Micro USB. Также в зависимости от вариации, у аппарата может присутствовать или отсутствовать сканер отпечатка пальца, однако имеется функция распознавание лица пользователя Face Key. Alcatel 1X должен поступить на рынок в апреле по цене 100 евро за конфигурацию с одной sim-картой и 110 евро — с двумя.

Требования Android Go

Несмотря на невысокие характеристики, Alcatel 1X вполне подходит для установки Android Go. Это система, представленная Google в мае 2017 г., требует всего 512 МБ оперативной памяти и способного работать при таком количестве памяти процессора. Предполагается, что смартфоны с оперативной памятью менее 1 ГБ будут получать Android Go автоматически. ОС является продолжением инициативы Google по созданию дешевых смартфонов для пользователей из развивающихся стран Android One.

Приложения в Android Go оптимизированы под медленный интернет и небольшую память, также создана специальная версия Play Store, которая предлагает пользователю именно такие приложения. Одновременно с запуском Android Go компания запустила программу Building for Billions, которая должна помочь разработчикам в создании нетребовательных к ресурсам приложений.