Microsoft Office поймали на тайном сборе данных пользователей. Опрос

Пакет Microsoft Office ведет сбор данных пользователей со всего мира без возможности отключения этой функции. Microsoft пообещал решить вопрос уже в ближайшем обновлении.

Microsoft раскрыли

Аналитическая компания Privacy Company выяснила, что корпорация Microsoft ведет масштабный сбор личных данных пользователей своих программных продуктов. Об этом стало известно в ходе проведения особого исследования специалистами Privacy Company, заказчиком которого выступило Министерство безопасности и правосудия Нидерландов.

Согласно отчету Privacy Company, сбор телеметрии в Windows 10 включает 1200 типов событий, и доступ к этой информации имеют 10 команд инженеров. В случае с Office идет сбор уже около 25 тыс. различных событий, обработкой которых заняты 30 команд специалистов.

Word как тайный агент

Накопление пользовательских данных, утверждается в исследовании Privacy Company, осуществляется через встроенный в пакет программ Office. Собранные сведения содержат подробности об индивидуальном использовании всех без исключения программ из пакета Microsoft Office, включая наиболее востребованные Word и Excel.

MS Office собирает около 25 тыс. различных пользовательских событий,

обработкой которых заняты 30 команд специалистов

Клиент электронной почты Outlook тоже не остался в стороне – алгоритм встроен и в него, а поскольку Outlook пользуется спросом в бизнес-сегменте, то под угрозой может оказаться чувствительная информация многих компаний со всего мира.

Неотключаемый алгоритм

В отчете Privacy Company отдельно указывается факт невозможности самостоятельного отключения алгоритма Microsoft или хотя взятия контроля над ним. Пользователь не сможет ни уменьшить объем передаваемых данных, ни узнать, какие именно сведения о них отсылаются для дальнейшего анализа в Microsoft. Можно лишь полностью ограничить средствам Microsoft Office доступ в интернет при помощи стороннего ПО и брандмауэра.

Реакция Microsoft

Специалисты Privacy Company уже передали результаты своего исследования в Microsoft. Ответ пресс-службы был дан практически незамедлительно: опция регулировки и даже полного отключения сбора данных появится в одном из ближайших обновлений пакета Office. Microsoft также пообещал в кратчайшие сроки раскрыть всю документацию о сборе данных в Office.

Нарушение законов ЕС

Вся собранная Microsoft Office информация пересылается на серверы корпорации, расположенные в США. Это прямое нарушение «Общего регламента по защите данных» (GPDR) недавно принятого в ЕС и подразумевающего, в частности, хранение данных пользователей из Евросоюза на серверах в Европе.

Власти Голландии уже выразили свою обеспокоенность тем, что на серверы Microsoft могла попасть конфиденциальная информация, связанная с правительствами различных государств, в том числе и европейских.

Windows 10 тоже следит

Самая популярная во всем мире ОС Windows 10 за авторством Microsoft тоже ведет сбор данных о пользователях, так называемой телеметрии. Американская корпорация может знать, где расположен компьютер того или иного пользователя, какие сайты он посещает, в каких программах работает, что ищет в интернете и какие тексты вводит с клавиатуры.

Сбор телеметрии в Windows 10 стандартными средствами отключить невозможно, что вызвало немалый общественный резонанс и даже повлекло за собой несколько обращений в суд, в том числи коллективных.

В итоге Microsoft все же отключила сбор данных пользователей, но исключительно в корпоративной версии. Сбор данных ведут и многие отдельные компоненты Windows 10, к примеру, голосовой помощник Cortana. В России Cortana официальнo не работает, в отличие от самого процесса сбора телеметрии.

По состоянию на сентябрь 2018 г. ОС Windows 10 стала самой популярной операционной системой в мире. Представленная 29 июля 2015 г., чуть больше чем за три года она заняла 51,94% рынка. Сейчас Windows 10 установлена более чем на 700 млн компьютеров и ноутбуков в мире.

Весной 2017 г. Microsoft впервые раскрыл полный список данных, собираемых Windows 10. Система копит информацию о названии, версии, сборке и языке ОС, ID пользователя Windows и Xbox, о параметрах, характеристиках и настройках компьютера. Кроме того, система аккумулирует данные о периферийных устройствах, сети и приложениях, которые есть на компьютере сейчас или были на нем ранее. Все это дополняется сведениями о производительности компьютера, сбоях и обновлениях, лицензии и дате приобретения, историей поиска и веб-серфинга.