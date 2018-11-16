Microsoft Office поймали на тайном сборе данных пользователей. Опрос
Microsoft раскрыли
Аналитическая компания Privacy Company выяснила, что корпорация Microsoft ведет масштабный сбор личных данных пользователей своих программных продуктов. Об этом стало известно в ходе проведения особого исследования специалистами Privacy Company, заказчиком которого выступило Министерство безопасности и правосудия Нидерландов.
Согласно отчету Privacy Company, сбор телеметрии в Windows 10 включает 1200 типов событий, и доступ к этой информации имеют 10 команд инженеров. В случае с Office идет сбор уже около 25 тыс. различных событий, обработкой которых заняты 30 команд специалистов.
Word как тайный агент
Накопление пользовательских данных, утверждается в исследовании Privacy Company, осуществляется через встроенный в пакет программ Office. Собранные сведения содержат подробности об индивидуальном использовании всех без исключения программ из пакета Microsoft Office, включая наиболее востребованные Word и Excel.
обработкой которых заняты 30 команд специалистов
Клиент электронной почты Outlook тоже не остался в стороне – алгоритм встроен и в него, а поскольку Outlook пользуется спросом в бизнес-сегменте, то под угрозой может оказаться чувствительная информация многих компаний со всего мира.
Неотключаемый алгоритм
В отчете Privacy Company отдельно указывается факт невозможности самостоятельного отключения алгоритма Microsoft или хотя взятия контроля над ним. Пользователь не сможет ни уменьшить объем передаваемых данных, ни узнать, какие именно сведения о них отсылаются для дальнейшего анализа в Microsoft. Можно лишь полностью ограничить средствам Microsoft Office доступ в интернет при помощи стороннего ПО и брандмауэра.
Реакция Microsoft
Специалисты Privacy Company уже передали результаты своего исследования в Microsoft. Ответ пресс-службы был дан практически незамедлительно: опция регулировки и даже полного отключения сбора данных появится в одном из ближайших обновлений пакета Office. Microsoft также пообещал в кратчайшие сроки раскрыть всю документацию о сборе данных в Office.
Нарушение законов ЕС
Вся собранная Microsoft Office информация пересылается на серверы корпорации, расположенные в США. Это прямое нарушение «Общего регламента по защите данных» (GPDR) недавно принятого в ЕС и подразумевающего, в частности, хранение данных пользователей из Евросоюза на серверах в Европе.
Власти Голландии уже выразили свою обеспокоенность тем, что на серверы Microsoft могла попасть конфиденциальная информация, связанная с правительствами различных государств, в том числе и европейских.
Windows 10 тоже следит
Самая популярная во всем мире ОС Windows 10 за авторством Microsoft тоже ведет сбор данных о пользователях, так называемой телеметрии. Американская корпорация может знать, где расположен компьютер того или иного пользователя, какие сайты он посещает, в каких программах работает, что ищет в интернете и какие тексты вводит с клавиатуры.
Сбор телеметрии в Windows 10 стандартными средствами отключить невозможно, что вызвало немалый общественный резонанс и даже повлекло за собой несколько обращений в суд, в том числи коллективных.
В итоге Microsoft все же отключила сбор данных пользователей, но исключительно в корпоративной версии. Сбор данных ведут и многие отдельные компоненты Windows 10, к примеру, голосовой помощник Cortana. В России Cortana официальнo не работает, в отличие от самого процесса сбора телеметрии.
По состоянию на сентябрь 2018 г. ОС Windows 10 стала самой популярной операционной системой в мире. Представленная 29 июля 2015 г., чуть больше чем за три года она заняла 51,94% рынка. Сейчас Windows 10 установлена более чем на 700 млн компьютеров и ноутбуков в мире.
Весной 2017 г. Microsoft впервые раскрыл полный список данных, собираемых Windows 10. Система копит информацию о названии, версии, сборке и языке ОС, ID пользователя Windows и Xbox, о параметрах, характеристиках и настройках компьютера. Кроме того, система аккумулирует данные о периферийных устройствах, сети и приложениях, которые есть на компьютере сейчас или были на нем ранее. Все это дополняется сведениями о производительности компьютера, сбоях и обновлениях, лицензии и дате приобретения, историей поиска и веб-серфинга.