Цукерберг перевел своих сотрудников на Android после того, как Тим Кук обвинил Facebook в подрыве демократии

Обидевшись на резкий комментарий Тима Кука, глава Facebook запретил своей управленческой команде использовать iPhone, приказав вместо этого перейти на Android. Кук и Цукерберг не сошлись во мнениях по вопросу о том, какие компании больше заботятся о пользователях: те, которые берут с них деньги, или те, которые извлекают выгоду из рекламы.

Запрет iPhone в Facebook

Глава Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) распорядился, чтобы топ-менеджмент компании пользовался исключительно телефонами под управлением Android, пишет The New York Times. По данным газеты, решение было принято после того, как гендиректор Apple Тим Кук (Tim Cook) позволил себе критику в адрес Facebook во время интервью на телеканале MSNBC.

С другой стороны, профильные СМИ отмечают, что перевод топ-менеджмента на Android не обязательно мог быть вызван резкими заявлениями Кука. В свете того, что Android является лидирующей мобильной ОС во многих регионах за пределами США, включая Южную Америку, Европу, Россию, Южную Азию и частично Ближний Восток, решение Цукерберга выглядит рациональным.

Издание The Verge также отмечает, что преимущественное использование iPhone разработчиками в США приводит к тому, что им не хватает пользовательского опыта с Android, когда дело доходит до разработки продуктов для этой ОС. Поэтому компании вроде Snap всячески поощряют переход своих сотрудников на Android.

Скандальное интервью Кука

Во время интервью, которое имело место в марте 2018 г., Кук охарактеризовал Facebook, как сервис, который вмешивается в личную жизнь пользователей. «Мы всегда считали, что не должны существовать настолько детализированные профили людей, которые содержат невероятно глубоко личную информацию, собранную из нескольких источников», — поделился своим мнением гендиректор Apple.

Он также добавил, что такие подробные профили потребителей могут быть использованы, чтобы подорвать демократию, а кроме того, пользователи могут пострадать от действий рекламодателей. Кук отметил, что Apple могла бы «сделать тонну денег, если бы мы монетизировали наших клиентов», но в компании отказались от этой мысли. Вместо того, чтобы монетизировать данные о клиентах, Apple продает им продукты, и Кук утверждает, что это более здравая бизнес-модель, не подверженная тем проблемам, с которыми столкнулся Facebook.

Глава Facebook Марк Цукерберг с Android-смартфоном в руке

Когда же Кука прямо спросили, чтобы он предпринял, если бы оказался в такой же ситуации, как Марк Цукерберг во время скандала с Cambridge Analytica (подробнее об этом — ниже), гендиректор Apple коротко ответил: «Я бы не оказался в такой ситуации».

Ответ Цукерберга

По данным The New York Times, выпад Кука взбесил Цукерберга настолько, что после этого он и приказал своей управленческой команде перейти с iOS на Android, мотивируя это тем, что у последнего больше пользователей в мире.

Кроме того, в апрельском интервью изданию Vox Цукерберг раскритиковал комментарий Кука о бизнес-модели. «Знаете, я считаю этот аргумент, что если вы не платите, то мы каким-то образом можем о вас не заботится, чересчур бойким и несоответствующим истине». Он подчеркнул, что извлечение прибыли из рекламы позволяет Facebook оставаться бесплатным, и это важно для тех пользователей, которые не в состоянии оплатить услуги. По его мнению, требование платы в данном случае нарушило бы принцип объединения людей, который исповедует соцсеть.

«Я думаю, очень важно, чтобы мы не поддавались стокгольмскому синдрому и не давали компаниям, которые много трудятся, чтобы побольше с нас взять, убедить нас, что они вообще-то больше о нас заботятся», — позволил он себе шпильку в адрес Apple.

«Если вы хотите создать сервис, который обслуживает не только богатых людей, вам нужно иметь что-то, что люди могут себе позволить. В Facebook мы непосредственно находимся в лагере компаний, которые много трудятся, чтобы взять с вас поменьше, и предоставить бесплатный сервис, которым все могут пользоваться. Я вообще не думаю, что это значит, что мы не заботимся о людях».

Скандал вокруг Cambridge Analytica

Напомним, Cambridge Analytica — это британская компания, созданная в 2013 г. Она специализируется на анализе данных пользователей интернета и использовании их в ходе предвыборных кампаний. О вмешательстве Cambridge Analytica в избирательный процесс заговорили после того, как во время президентской предвыборной гонки в США в 2016 г. она смогла эффективно раскрутить малопопулярного кандидата в президенты, респуликанца Теда Круза (Ted Cruz), а после его выхода из гонки поддержала Дональда Трампа (Donald Trump), ставшего в итоге президентом.

Как утверждает Facebook, в 2015 г. работавший на Cambridge Analytica профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган (Aleksandr Kogan) создал в соцсети приложение, которое позволило компании получить и затем использовать в политических целях данные примерно 87 млн пользователей соцсети. Facebook просил компанию удалить данные, но этого не произошло. Когда о сборе данных стало известно, Facebook пришлось принять ряд мер по защите приватности пользователей на фоне разразившегося скандала.

В частности, Марку Цукербергу пришлось свидетельствовать на тему защиты данных пользователей Facebook в парламенте США. Кроме того, Facebook приостановил работу примерно 200 приложений, которые имели доступ к большим объемом информации о пользователях до 2014 г., когда соцсеть значительно ограничила набор данных, доступных сторонним проектам. Также соцсеть аннулировала более 20 соглашений с производителями смартфонов о передаче им данных пользователей, хотя большая часть таких соглашений по-прежнему остается в силе.